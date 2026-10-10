عملية سطو ضخمة.. استهدفت أكثر "عبوات النبيذ" طلبًا!

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ووفق تقرير نشره موقع "People"، وقعت السرقة ليل السبت 3 تشرين الأول في منشأة الشركة قرب مدينة كورتونا، بعدما عطّل اللصوص نظام الإنذار وكاميرات المراقبة، ثم دخلوا بشاحنتين كبيرتين واستخدموا الرافعات الشوكية التابعة للشركة لتحميل الزجاجات والفرار من المكان.التنفيذي للشركة رينزو كوتاريلا إن العملية نفذتها مجموعة محترفة أعدّت للسرقة بعناية، مضيفاً أن سرقة بهذا الحجم والقيمة لم يسبق أن شهدتها إيطاليا. وأفادت تقارير بأن المجموعة ضمّت سبعة أشخاص ملثمين على الأقل.وشملت المسروقات أنواعاً شهيرة من النبيذ الفاخر، بينها "سولايا" و"تيغنانيلو" و"غوادو آل تاسو"، وجميعها من إنتاج عام 2023. ومن بينها نحو 10 آلاف زجاجة من "سولايا"، أحد أبرز منتجات الشركة، فيما تتراوح أسعار الزجاجات المسروقة عادةً بين 150 و500 للواحدة.وكانت الزجاجات مجهزة للشحن إلى الأسواق الخارجية صباح الاثنين، في شحنة تصدير لا تُرسل بهذا الحجم إلا مرة أو مرتين سنوياً، الأمر الذي دفع الشركة إلى الاشتباه في أن منفذي العملية كانوا على معرفة مسبقة بتوقيت الشحن وتفاصيل المستودع.وقال لورينزو فيفولي، المسؤول عن الاتصالات في الشركة، إن التأمين لن يغطي سوى جزء محدود من الخسائر، معتبراً أن الحادثة لا تمثل ضربة مالية فحسب، بل خسارة معنوية أيضاً. وأوضح أن الشركة بدأت إبلاغ شركائها وزبائنها حول العالم، داعيةً إلى الحذر من أي عروض لبيع هذه الأنواع خارج قنوات التوزيع الرسمية.وتعرب الشركة عن ثقتها بإمكان تعقّب الزجاجات، إذ إن بيع كمية كبيرة من أنواع نادرة ومحدودة التوزيع قد يلفت انتباه التجار والمطاعم والمشترين. وتحقق الشرطة في القضية، وتراجع التسجيلات والأدلة المتاحة، فيما لم يُعلن عن توقيف مشتبه فيهم حتى الآن.وتأسست "ماركيزي أنتِينوري" عام 1385، وتديرها العائلة نفسها منذ 26 جيلاً، وتصدر منتجاتها إلى نحو 170 دولة. وتأتي السرقة في وقت تحقق فيه السلطات في حوادث أخرى استهدفت منتجي النبيذ في إيطاليا خلال الأشهر الماضية.