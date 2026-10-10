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منوعات

4 طلاب أنقذوا حافلة مدرسية من كارثة

Lebanon 24
10-10-2026 | 23:00
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4 طلاب أنقذوا حافلة مدرسية من كارثة
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تدخّل أربعة طلاب في المرحلة الثانوية بولاية بنسلفانيا الأميركية لإيقاف حافلة مدرسية، بعدما تعرّض سائقها لحالة طبية طارئة أفقدته القدرة على التحكم بالمركبة، في حادثة حالت استجابتهم السريعة دون وقوع كارثة محتملة.

وبحسب موقع "People"، وقعت الحادثة في 18 أيلول، أثناء إنزال الطلاب في منطقة هوليدايزبرغ. وأظهرت كاميرات المراقبة داخل الحافلة أن المركبة واصلت التحرك بصورة غير طبيعية، ما دفع الطلاب إلى إدراك أن السائق يحتاج إلى المساعدة.
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وتقدّمت الطالبة سكايلا هورتون، وهي في سنتها الأخيرة من المرحلة الثانوية، إلى مقدمة الحافلة وشدّت مكبح التوقف، ثم فتحت الأبواب للسماح للطلاب بالنزول. وفي الوقت نفسه، استخدم ترافيس زيربي جهاز الاتصال اللاسلكي لطلب المساعدة، فيما ضغطت أليكسيس سميث على المكابح، ونقلت ناقل الحركة من وضع القيادة، ثم تحققت من نبض السائق. أما جينا أندرسون، فاتصلت بخدمات الطوارئ.

وأوضحت سميث أنها شعرت بالارتباك في البداية، لكنها أدركت ضرورة التحرك سريعاً، مشيرة إلى أنها حاولت مساعدة السائق والتأكد من حالته إلى حين وصول فرق الطوارئ.

ويُرجع الطلاب جانباً من قدرتهم على التعامل مع الموقف إلى التدريب الذي تلقوه في العلوم الصحية والطبية في مركز "غريتر ألتونا للتعليم المهني والتقني"، حيث تعلّموا كيفية الاستجابة للحالات الطارئة.

وأشاد المشرف على المنطقة التعليمية كيرتس وايتسيل بتصرف الطلاب، واصفاً إياهم بالأبطال، وقال إن سرعة استجابتهم ساهمت في إنقاذ ركاب الحافلة ومنع وقوع حادث خطير.

وأكد وايتسيل أن السائق تعافى، وحصل على تصريح طبي يسمح له بالعودة إلى قيادة الحافلة. كما وجّهت المنطقة التعليمية الشكر إلى الطلاب الأربعة على شجاعتهم وسرعة تصرفهم.
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