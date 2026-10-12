يُشتبه بأنه والدهما... رجل يطلق النار على طفلين في الشارع

قُتلت طفلة تبلغ 10 سنوات وطفل يبلغ 4 سنوات، بعدما أطلق رجل النار عليهما في وضح النهار بمدينة الأميركية، قبل أن يوجّه السلاح إلى نفسه ويُصاب بجروح، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.

ووقع الحادث ظهر الأحد 11 تشرين الأول، قبيل الساعة الواحدة، قرب تقاطع شارعي كاتالينا وفينيس في حي بيكو يونيون. ونُقل الأطفال والرجل إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاة الطفلين، فيما بقي الرجل تحت الحراسة في المستشفى لتلقي العلاج، من دون أن تُعرف حالته الصحية.

ويقول موقع "People" إن الرجل، الذي يُقدّر عمره بين 30 و40 عاماً، يُشتبه في أنه والد الطفلين، وفقاً لما أوردته صحيفة " "، فيما لا تزال السلطات تحقق في طبيعة العلاقة بينه وبين الضحيتين.

وأوضحت شرطة لوس أنجلوس أن الحادث قد يكون محاولة قتل يعقبها انتحار، مؤكدة عدم وجود تهديد مستمر للمجتمع، وأن الدافع وراء إطلاق النار لا يزال قيد التحقيق.

وأشار الموقع إلى أن أحد ركاب حافلة تابعة لشبكة النقل في المدينة شاهد ما جرى وحاول تنبيه الآخرين أملاً في إنقاذ الطفلين. وطلبت الشرطة تسجيلات كاميرات الحافلة التي كانت تمر في المنطقة، لاحتمال أن تكون قد وثّقت الحادث.