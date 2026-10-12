تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

نهاية مأسوية لطيار أميركي وراكبه

Lebanon 24
12-10-2026 | 16:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نهاية مأسوية لطيار أميركي وراكبه
نهاية مأسوية لطيار أميركي وراكبه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عُثر على طيار أميركي يبلغ 61 عاماً وراكب كان برفقته جثتين داخل حطام طائرة صغيرة، بعد يوم من اختفائها خلال رحلة من كندا إلى ولاية أيداهو الأميركية، إثر انقطاع الاتصال بين الطيار والمراقبة الجوية.

ويقول موقع "People" إن الطائرة، وهي من طراز "بايبر كاب" مصنّعة عام 1976، أقلعت من مدينة بنتيكتون في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، السبت 10 تشرين الأول، متجهة إلى مدينة غرانجفيل في ولاية أيداهو.

وبحسب السلطات، فقد الطيار نيكولاس غراتشانين، البالغ 61 عاماً، الاتصال بمركز سياتل للمراقبة الجوية، ما دفع ابنته إلى إبلاغ مكتب شرطة مقاطعة أوكانوغان باختفاء الطائرة وركابها.

وبدأت فرق البحث والإنقاذ عملياتها مساء السبت، مستعينة بآخر مواقع رصدتها أجهزة الرادار بين مدينتي أوروفيل وأوكانوغان في ولاية واشنطن، قبل توسيع نطاق البحث ليشمل مناطق إضافية.

وعُثر على حطام الطائرة وجثتي غراتشانين والراكب جيم ميريك نحو الساعة الرابعة والنصف من عصر الأحد، في منطقة وادي إينياس قرب بلدة توناسكت في ولاية واشنطن.

وأعلنت إدارة النقل في ولاية واشنطن إبلاغ عائلتي الضحيتين بالعثور عليهما، فيما لم تُحدد السلطات حتى الآن سبب الحادث، وتواصل الجهات المختصة متابعة التحقيقات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نهاية مأسوية لشابة خلال رحلة جبلية
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: مقتل 3 طيارين في الجيش الإيراني خلال الضربات الأميركية الأسبوع الماضي
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء الهند لطيار "فلاي دبي": شجاعتك وسرعة بديهتك أنقذت الكثير من الأرواح
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حصان مذعور يقلب عربة فوق فتى... وفاة مأسوية أثناء العمل في مزرعة
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 01:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

كولومبيا

واشنطن

رابعة

كندية

سيات

تشان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:39 | 2026-10-12
Lebanon24
13:56 | 2026-10-12
Lebanon24
10:07 | 2026-10-12
Lebanon24
09:17 | 2026-10-12
Lebanon24
08:01 | 2026-10-12
Lebanon24
06:28 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24