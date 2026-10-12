نهاية مأسوية لطيار أميركي وراكبه

عُثر على طيار أميركي يبلغ 61 عاماً وراكب كان برفقته جثتين داخل حطام طائرة صغيرة، بعد يوم من اختفائها خلال رحلة من إلى ولاية أيداهو الأميركية، إثر انقطاع الاتصال بين الطيار والمراقبة الجوية.

ويقول موقع "People" إن الطائرة، وهي من طراز "بايبر كاب" مصنّعة عام 1976، أقلعت من مدينة بنتيكتون في مقاطعة الكندية، السبت 10 تشرين الأول، متجهة إلى مدينة غرانجفيل في ولاية أيداهو.

وبحسب السلطات، فقد الطيار نيكولاس غراتشانين، البالغ 61 عاماً، الاتصال بمركز سياتل للمراقبة الجوية، ما دفع ابنته إلى إبلاغ مكتب شرطة مقاطعة أوكانوغان باختفاء الطائرة وركابها.

وبدأت فرق البحث والإنقاذ عملياتها مساء السبت، مستعينة بآخر مواقع رصدتها أجهزة الرادار بين مدينتي أوروفيل وأوكانوغان في ولاية ، قبل توسيع نطاق البحث ليشمل مناطق إضافية.

وعُثر على حطام الطائرة وجثتي غراتشانين والراكب جيم ميريك نحو الساعة الرابعة والنصف من عصر الأحد، في منطقة وادي إينياس قرب بلدة توناسكت في ولاية واشنطن.

وأعلنت إدارة النقل في ولاية واشنطن إبلاغ عائلتي الضحيتين بالعثور عليهما، فيما لم تُحدد السلطات حتى الآن سبب الحادث، وتواصل الجهات المختصة متابعة التحقيقات.