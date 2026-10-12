من مسافة بعيدة إلى سفح الجبل... "ركضة" أنقذت حياة متسلّق

ركض مسعف أميركي مسافة 1.5 ميل وصعد نحو 300 متر على سفح جبل في ولاية كارولاينا الشمالية، حاملاً إمدادات دم لإنقاذ متسلّق أُصيب بجروح خطيرة إثر سقوطه وارتطامه بصخرة، في عملية إنقاذ وصل خلالها المسعف في الوقت المناسب لتقديم المساعدة.

ويقول موقع "People" إن ويل سوبر، البالغ 28 عاماً، تلقّى بلاغاً عن إصابة جاكوب غريغوري أثناء تسلّقه جبل شورتوف برفقة ابنه في 30 آب. وكان غريغوري يحاول تثبيت معدات التسلق على ارتفاع نحو 12 متراً فوق حافة صخرية، عندما سقط مسافة تراوحت بين 4.5 و6 أمتار واصطدم بصخرة مجاورة.

وتمكن ابنه من إنزاله بأمان وتقديم الإسعافات الأولية له، قبل وصول فرق الإنقاذ. لكن حالة غريغوري استدعت نقل بصورة عاجلة، ما دفع فرق الإنقاذ إلى طلب إحضاره إلى موقع الحادث في منطقة وعرة يصعب الوصول إليها.

Advertisement

وكان سوبر، الذي يعمل مسعفاً ويمتلك خبرة طويلة في تسلق الجبال، يشارك في تدريب على بعد نحو ساعتين من الموقع. وبعد وصوله إلى الجبل، طُلب منه العودة للحصول على الدم والمستلزمات اللازمة لنقله، فحملها داخل حقيبة وركض صعوداً عبر الوادي، قاطعاً المسافة المطلوبة في أكثر قليلاً من 30 دقيقة.

وقال سوبر إنه ظل يكرر لنفسه ألا يتوقف، مؤكداً أنه وصل في الوقت المناسب لتسليم الإمدادات إلى زملائه الذين كانوا يستعدون لإيصالها إلى المصاب. وأشار إلى أن تصرف ابن غريغوري السريع ساهم في إنقاذ حياته، مضيفاً أن بقاءه معلقاً بالحبل كان سيؤدي إلى وفاته.

وبعد نحو شهر على الحادث، بدأت حالة غريغوري تُظهر بعض التحسن، إذ أفادت عائلته بأنه استعاد الإحساس في ساقيه وبدأ يستعيد بعض الحركة في ساقه اليمنى، رغم إصابته في الحبل الشوكي. ويخضع حالياً لجلسات علاج طبيعي وتأهيل، فيما يعمل قوته وقدرته على الاعتماد على نفسه.