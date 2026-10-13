من بينها Carrefour وMonoprix .. هجوم إلكتروني يخترق ثلاجات متاجر شهيرة والخسائر بالملايين!

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في خطوة غير متوقعة، تعرّضت مئات المتاجر الكبرى في لهجوم إلكتروني أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الثلاجات وأجهزة التجميد، مما تسبب في تلف أغذية طازجة ومجمدة تُقدر قيمتها بملايين اليوروهات.واستطاع قراصنة إلكترونيون من السيطرة على البرمجيات التي تتحكم في درجات حرارة وحدات التبريد، مما أدى إلى ارتفاع حرارة بعضها لتصل إلى 50 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت) خلال الليل، وذلك وفقاً لما ذكرته إحدى سلاسل المتاجر المتضررة.وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "Coopérative U" بأن عدداً من متاجر السلسلة قد تعرض لهذا الهجوم الذي وصفه بأنه "خطير للغاية وغير مسبوق"، وفق ما نقلت " ".وقد استهدف الهجوم أكثر من 100 متجر تابع لهذه السلسلة، كما تضرر 180 متجراً من متاجر "Intermarché" وعلامتها التجارية "Netto"؛ حيث أفاد متحدث رسمي بأنه تم فصل 100 متجر آخر عن شبكة الإنترنت بشكل عاجل للحيلولة دون تعرضها للأمر نفسه.كما طال الهجوم شركات كبرى أخرى لتجارة التجزئة الغذائية، مثل " " و"Monoprix" و"E.Leclerc"، مستهدفاً برمجيات توفرها شركة الهندسة الدنماركية "Danfoss".وتتيح هذه البرمجيات لتجار التجزئة إدارة وحدات التبريد لديهم عن بُعد.وعادةً ما تخضع وحدات التجميد في المتاجر الكبرى لفترة وجيزة من إذابة الجليد أثناء الليل، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلاً؛ إلا أن أصدروا أوامر لهذه الوحدات برفع حرارتها والبقاء ساخنة، رغم أن شركة "دانفوس" (Danfoss) لم تؤكد أي تقارير حول مدى ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إليها الثلاجات والمجمدات جراء هذه العملية.وأوضحت "دانفوس" أن وحدات التبريد المتضررة كانت من الطرازات القديمة التي تعذر تحديث برمجياتها الأمنية للتصدي لمخاطر كانت الشركة قد رصدتها.(إرم نيوز)