تسببت بإصابة مضيفتين.. توقيف ممثلة مشهورة بعد مشاجرة على متن طائرة!

اعتقلت الممثلة الأميركية سلمى بعد اتهامها بالتسبب في إصابة اثنتين من مضيفات الطيران خلال رحلة من إلى . كما اتُهمت بركل شرطية كانت ترافقها إلى المستشفى، وركل ممرضة بعد وصولها إليه.

ودفعت بلير ببراءتها، مساء أمس الاثنين، من تهمتي الاعتداء الموجهتين إليها بموجب قانون الولاية، والمتعلقتين بالشرطية والممرضة.كما تواجه اتهامات اتحادية منفصلة على خلفية ما حدث ، وهو ما يقول ممثلوها إنه نجم عن حالة طبية طارئة وشديدة.وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، في بيان، إن الشرطة احتجزت بلير، البالغة من العمر 54 عاما، نحو الساعة 11 مساء، بعد توقف طائرة تابعة لشركة عند البوابة في مطار كينيدي الدولي.وأضافت الهيئة أنه جرى نقل بلير وأحد أفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى لإجراء الفحوص والتقييم الطبي اللازم.ولم تكشف أو الشرطة أو الأميركي (إف بي آي)، الذي يتولى التحقيق، على الفور عن تفاصيل ما حدث على متن الطائرة.لكن شركة قالت في بيان إنها "لا تتسامح مطلقا مع السلوك التخريبي أو غير القانوني، إذ تأتي سلامة عملائنا وأفراد طاقمنا دائما في المقام الأول".وقال ممثل لبلير لوكالة أسوشيتد برس إن الممثلة تعرضت لحالة طبية طارئة أدت إلى السلوك المزعوم.وقال محاميها، شون ، للقاضي إن تصرفاتها لم تكن متعمدة. وذكرت صحيفتا "نيويورك نيوز" و"نيويورك بوست" أنه قال إن الممثلة، المصابة بالتصلب المتعدد، لم تتناول عدة جرعات من "دواء قوي يسيطر على الأعراض العصبية الشديدة".وأضاف أنها استقلت الطائرة في لوس أنجلوس بعد فترة عمل مرهقة، وارتطم رأسها بشيء خلال الرحلة. وقال إن هذه العوامل، إلى جانب الارتفاع، أدت إلى "حالة شديدة من الارتباك وفقدان القدرة على تحديد الاتجاهات".وحدد القاضي كفالتها بمبلغ 20 ألف دولار نقدا أو ضمانا بقيمة 60 ألف دولار، وحدد موعد الجلسة المقبلة في يناير. وغادرت المحكمة برفقة محاميها.