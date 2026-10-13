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تسببت بإصابة مضيفتين.. توقيف ممثلة مشهورة بعد مشاجرة على متن طائرة!

Lebanon 24
13-10-2026 | 01:58
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تسببت بإصابة مضيفتين.. توقيف ممثلة مشهورة بعد مشاجرة على متن طائرة!
تسببت بإصابة مضيفتين.. توقيف ممثلة مشهورة بعد مشاجرة على متن طائرة! photos 0
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اعتقلت الممثلة الأميركية سلمى بلير بعد اتهامها بالتسبب في إصابة اثنتين من مضيفات الطيران خلال رحلة من لوس أنجلوس إلى نيويورك. كما اتُهمت بركل شرطية كانت ترافقها إلى المستشفى، وركل ممرضة بعد وصولها إليه.
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ودفعت بلير ببراءتها، مساء أمس الاثنين، من تهمتي الاعتداء الموجهتين إليها بموجب قانون الولاية، والمتعلقتين بالشرطية والممرضة.

كما تواجه اتهامات اتحادية منفصلة على خلفية ما حدث على متن الطائرة، وهو ما يقول ممثلوها إنه نجم عن حالة طبية طارئة وشديدة.

وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، في بيان، إن الشرطة احتجزت بلير، البالغة من العمر 54 عاما، نحو الساعة 11 مساء، بعد توقف طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز عند البوابة في مطار جون إف كينيدي الدولي.

وأضافت الهيئة أنه جرى نقل بلير وأحد أفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى لإجراء الفحوص والتقييم الطبي اللازم.

ولم تكشف شركة الطيران أو الشرطة أو مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، الذي يتولى التحقيق، على الفور عن تفاصيل ما حدث على متن الطائرة.

لكن شركة دلتا قالت في بيان إنها "لا تتسامح مطلقا مع السلوك التخريبي أو غير القانوني، إذ تأتي سلامة عملائنا وأفراد طاقمنا دائما في المقام الأول".

وقال ممثل لبلير لوكالة أسوشيتد برس إن الممثلة تعرضت لحالة طبية طارئة أدت إلى السلوك المزعوم.

وقال محاميها، شون بارنز، للقاضي إن تصرفاتها لم تكن متعمدة. وذكرت صحيفتا "نيويورك ديلي نيوز" و"نيويورك بوست" أنه قال إن الممثلة، المصابة بالتصلب المتعدد، لم تتناول عدة جرعات من "دواء قوي يسيطر على الأعراض العصبية الشديدة".

وأضاف أنها استقلت الطائرة في لوس أنجلوس بعد فترة عمل مرهقة، وارتطم رأسها بشيء خلال الرحلة. وقال إن هذه العوامل، إلى جانب الارتفاع، أدت إلى "حالة شديدة من الارتباك وفقدان القدرة على تحديد الاتجاهات".

وحدد القاضي كفالتها بمبلغ 20 ألف دولار نقدا أو ضمانا بقيمة 60 ألف دولار، وحدد موعد الجلسة المقبلة في يناير. وغادرت المحكمة برفقة محاميها.
 
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