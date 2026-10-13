بعد يومين من الزفاف.. عروس هندية تسمم زوجها ووالديه

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وذكر موقع "تايمز أوف إنديا" أن الواقعة حدثت في قرية ويلهان التابعة لمنطقة بارولا في مقاطعة جالجاون، حيث تشتبه الشرطة في أن الزواج كان جزءًا من مخطط احتيالي مُعدّ مسبقًا، انتهى بتسميم أفراد من الأسرة ومحاولة الفرار بعد أيام قليلة من إتمام مراسم الزفاف. لم تكد فرحة الزواج تبدأ حتى تحولت إلى واقعة جنائية مثيرة للجدل في ولاية ماهاراشترا ، بعدما نُقل عريس ووالداه إلى المستشفى إثر تعرضهم لتسمم يُشتبه في أنه ناجم عن تناول وجبة عشاء، فيما ألقت الشرطة القبض على العروس وامرأة أخرى للاشتباه في تورطهما بالحادثة.وذكر موقع "تايمز أوف إنديا" أن الواقعة حدثت في قرية ويلهان التابعة لمنطقة بارولا في مقاطعة جالجاون، حيث تشتبه الشرطة في أن الزواج كان جزءًا من مخطط احتيالي مُعدّ مسبقًا، انتهى بتسميم أفراد من الأسرة ومحاولة الفرار بعد أيام قليلة من إتمام مراسم الزفاف.





وزار العروسان أحد المعابد في اليوم التالي للزفاف، لكن الشرطة تقول إن الأحداث أخذت منحى مختلفًا في 9 تشرين الأول، حيث يُشتبه في أن المرأتين أضافتا مادة سامة إلى وجبة العشاء التي تناولها العريس ووالداه، قبل أن تبدأ أعراض التعب بالظهور عليهم.



ولم يدرك أفراد الأسرة في البداية خطورة ما حدث، فذهبوا إلى النوم أن تتحسن حالتهم في الصباح. غير أن تدهور وضعهم الصحي استدعى نقل الثلاثة إلى مستشفى جالجاون المدني، حيث أفادت التقارير بأن حالتهم استقرت لاحقًا. وبحسب التحقيقات الأولية، تزوج فالميك ، البالغ 32 عامًا، من سومان ساهاني في 7 تشرين الأول الجاري، بعدما تولى وسيط ترتيب الزواج مقابل 250 ألف ، أي ما يعادل نحو 2500 دولار تقريبًا. ورافقت العروس امرأة تُدعى آرتي باتيل، تربطها بها صلة قرابة، وكانت قد قدمت معها إلى المنطقة.وزار العروسان أحد المعابد في اليوم التالي للزفاف، لكن الشرطة تقول إن الأحداث أخذت منحى مختلفًا في 9 تشرين الأول، حيث يُشتبه في أن المرأتين أضافتا مادة سامة إلى وجبة العشاء التي تناولها العريس ووالداه، قبل أن تبدأ أعراض التعب بالظهور عليهم.ولم يدرك أفراد الأسرة في البداية خطورة ما حدث، فذهبوا إلى النوم أن تتحسن حالتهم في الصباح. غير أن تدهور وضعهم الصحي استدعى نقل الثلاثة إلى مستشفى جالجاون المدني، حيث أفادت التقارير بأن حالتهم استقرت لاحقًا.

وفي أثناء ذلك، استأجرت المرأتان سيارة وغادرتا القرية قرابة الساعة الرابعة فجرًا. وتمكنت الشرطة، بعد إطلاق عملية بحث وتعقب تحركاتهما، من توقيفهما في قرية نيمغول التابعة لمقاطعة دهوليه.



وسجلت الشرطة قضية تتضمن شبهات بمحاولة القتل والتسبب في الأذى باستخدام السم وخيانة الأمانة، إلى جانب تهم أخرى ذات صلة، فيما يواصل المحققون البحث في دور الوسيط الذي رتّب الزواج، وما إذا كانت الواقعة مرتبطة بشبكة أوسع تستغل الزيجات لتحقيق مكاسب مالية.



كما تحقق السلطات في احتمال وجود أشخاص آخرين متورطين في القضية، ولم تُعلن بعد نتائج نهائية بشأن الاتهامات، فيما تظل المرأتان موضع اشتباه إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية. (إرم نيوز)