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بعد 10 سنوات من إخفائه.. كنز أثري يعود إلى متحف حلب!

Lebanon 24
13-10-2026 | 15:24
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بعد 10 سنوات من إخفائه.. كنز أثري يعود إلى متحف حلب!
بعد 10 سنوات من إخفائه.. كنز أثري يعود إلى متحف حلب! photos 0
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سلّمت عائلة سورية في مدينة مارع بريف حلب الشمالي قطعتين أثريتين إلى مديرية الآثار والمتاحف، بعدما احتفظت بهما لنحو عشر سنوات لحمايتهما من السرقة والتخريب، تمهيداً لنقلهما إلى متحف حلب الوطني.
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وتبيّن أن القطعتين عبارة عن مسلتين مصنوعتين من حجر البازلت، تحمل إحداهما صورة للعقاب السوري، فيما تتضمن الثانية صورتين للعقاب ونقوشاً مكتوبة بالأبجدية اليونانية.

وأوضح رئيس دائرة الريف في مديرية الآثار ومتاحف حلب، عبد الجليل عرابي، أن المسلتين ستخضعان لدراسة أثرية وفنية شاملة، تشمل ترجمة النقوش اليونانية وتحديد تاريخهما بدقة، قبل عرضهما في المتحف الوطني.

من جهته، كشف وليد فروح أن عائلته احتفظت بالقطعتين منذ نحو عقد، بعدما نُقلتا من منطقة قريبة من الحدود التركية بهدف حمايتهما، مشيراً إلى أنها تواصلت مع الجهات المختصة بعد سقوط النظام السابق لتسليمهما رسمياً.

وأكد فروح أن الخطوة تأتي حرصاً على صون التراث السوري وحمايته من الضياع، معرباً عن أمله في أن تشكّل المسلتان إضافة إلى مقتنيات متحف حلب الوطني.

وكانت مديرية الآثار والمتاحف في حلب قد تسلّمت، خلال آب الماضي، مجموعة من المسلات والنصب الجنائزية التي تحمل نقوشاً قديمة، عُثر عليها في ريف المحافظة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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