بعد انتشار فيديو لشاب يستفز نمرا فينقض عليه.. ترامب يُعلّق

Advertisement

تصدر مؤخرا مشهد مرعب لمواجهة بين نمر وشاب أعزل .فقد ظهر الشاب في لقطات مميتة خلال هجوم وقع يوم السبت الماضي في متنزه يوركشاير للحياة البرية.وفي التفاصيل، تسلق الرجل الحاجز ودخل حظيرة لنمر سيبيري يزن نحو 420 رطلاً (190 كيلوغرامًا تقريبًا)، من أجل التقاط صورة معه قبل أن يبدأ الحيوان المفترس بعد لحظات بمهاجمته ونهشه.وأعاد الرئيس الأميركي أمس الثلاثاء نشر الفيديو ومدته 41 ثانية من دون صوت، حيث ظهر النمر وهو يعض مؤخرة عنق الرجل ويثبته أرضًا أثناء مقاومته، ثم يضرب ساقيه بمخالبه.وكتب مُعلقا:" لا تعبثوا مع الطبيعة أبدًا!"ثم بعد دقيقة واحدة من نشر الفيديو، نشر مقطعًا آخر مدته 24 ثانية يضم مجموعة من اللقطات لهجمات أسود على أشخاص، مصحوبًا بموسيقى مرحة، من دون أي تعليق.كما أعاد ترامب اليوم الأربعاء أيضا نشر فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي، يظهره يلاحق نمرا سيبيرياً ويهاجمه، قبل أن يعانقه ضاحكاً.