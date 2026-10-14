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متفرقات

تحذير من إغلاق متحف اللوفر نهائياً.. ما القصة؟

Lebanon 24
14-10-2026 | 15:15
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تحذير من إغلاق متحف اللوفر نهائياً.. ما القصة؟
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حذّر مدير متحف اللوفر في باريس، كريستوف ليريبولت، من أن المتحف قد يجد نفسه مضطرًا إلى إغلاق أبوابه أمام الزوار في نهاية المطاف، إذا لم تحظَ خطة تطويره وتحديث مرافقه بدعم الحكومة الفرنسية المقبلة.

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وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو"، أشار ليريبولت إلى أن إدارة المتحف تعمل على تأمين تمويل خاص للمشاريع المرتقبة، لكنه شدّد على أهمية تخصيص اعتمادات كبيرة من الأموال العامة بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية المقررة العام المقبل.

وقال إن عدم ترميم المتحف وتحديثه وإعادة تصميمه سيؤدي تدريجيًا إلى تراجع مكانته، محذرًا من أن إغلاقه أمام الجمهور سيكون "أمرًا كارثيًا".

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه الحكومات الفرنسية صعوبات في إقرار الموازنات السنوية، بسبب غياب أكثرية برلمانية مستقرة، فيما يسعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى خفض الإنفاق العام والحد من العجز المالي.

وتولى ليريبولت، وهو مؤرخ فني سبق أن أدار متحف أورسيه، منصبه في شباط 2026، خلفًا للورانس دي كارز التي استقالت عقب سرقة مجوهرات التاج الفرنسي من اللوفر في العام الماضي.

وفي 19 تشرين الأول 2025، نفّذ أربعة رجال عملية سرقة من معرض أبولو، مستخدمين منصة رفع مثبتة على شاحنة، واستولوا خلال وضح النهار على ثماني قطع من مجوهرات التاج الفرنسي، تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

وكشف تحقيق لاحق أجراه مجلس الشيوخ عن ثغرات في الإجراءات الأمنية، أبرزها تعطل إحدى كاميرتي المراقبة المخصصتين للموقع المستهدف، فيما لا يزال مصير المجوهرات المسروقة مجهولًا.

وفي سياق متصل، أكد ليريبولت لوكالة «فرانس برس»، قبيل الذكرى السنوية للسرقة، أن العمل على تنفيذ خطة أمنية رئيسية تبلغ قيمتها 83 مليون يورو يتقدم بوتيرة سريعة.

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