بالصورة.. مريض يكتشف بالصدفة وجود رصاصة مستقرة في دماغه منذ سنوات

شهدت تفاعلًا واسعًا مع حالة طبية غريبة في مصر، بعدما اكتشف مريض وجود رصاصة مستقرة داخل دماغه طويلة، من دون أن يكون على علم بها أو يتذكر تعرضه لأي إصابة قد تفسّر وصولها إلى رأسه.

وبدأت القصة عندما توجّه المريض إلى عيادة طبيب متخصص في المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة ، في صعيد مصر، إثر معاناته حركات لا إرادية في إحدى يديه، إلى جانب اضطرابات في التوازن.

ودفعَت الأعراض الطبيب إلى طلب مجموعة من الفحوصات، شملت رسم المخ والأشعة المقطعية، بهدف تحديد أسباب الحالة. إلا أن النتائج كشفت مفاجأة غير متوقعة، تمثّلت في وجود رصاصة مستقرة داخل دماغ المريض، من دون علمه بكيفية وصولها إلى هناك أو المدة التي بقيت خلالها.

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وأثارت الواقعة تساؤلات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظروف الإصابة المحتملة وكيفية استقرار الرصاصة في الدماغ طوال هذه الفترة.

ومع اتساع التفاعل، حذف طبيب المخ والأعصاب محمود المنشور الذي كشف فيه تفاصيل الحالة، قبل أن يعتذر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان مشاركة حالة طبية نادرة، وليس تحقيق الانتشار أو إثارة الجدل.

ولفت الطبيب إلى أن عددًا من أساتذة جراحة المخ والأعصاب أبلغوه بأنهم تعاملوا سابقًا مع حالات مشابهة، ما يعني أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في المجال الطبي.



