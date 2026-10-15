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منوعات

بتهمة التسبب بمشاكل صحية خطيرة.. ماركة فوط صحية نسائية شهيرة تواجه دعوى قضائية!

Lebanon 24
15-10-2026 | 00:36
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بتهمة التسبب بمشاكل صحية خطيرة.. ماركة فوط صحية نسائية شهيرة تواجه دعوى قضائية!
بتهمة التسبب بمشاكل صحية خطيرة.. ماركة فوط صحية نسائية شهيرة تواجه دعوى قضائية! photos 0
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يبدو ان إحدى أشهر العلامات التجارية المنتجة للفوط الصحية النسائية، تواجه دعوى قضائية كبرى أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس الأميركية ، بتهمة تعريض مئات النساء لمادة كيميائية مسرطنة ومحظورة، والتسبب في إصابتهن بمشكلات صحية خطيرة تتراوح بين السرطانات واضطرابات المناعة والعقم.
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وتستهدف الدعوى الجماعية علامة "كير فري" للبطانات النسائية، التي كانت مملوكة سابقًا لشركة "جونسون آند جونسون" وتملكها حاليًا شركة "إسيتي"، إضافة إلى سلسلة متاجر "جيلسونز" لتوزيعها المنتج.

وتزعم الدعوى وجود مادة "حمض البيرفلوروأوكتانويك" في البطانات، وهي مادة كيميائية أبدية اصطناعية تتراكم في البيئة والجسم لسنوات، وتؤكد الأبحاث ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بسرطانات الكلى والخصية والثدي والمبيض، وأمراض الغدة الدرقية والكبد، وارتفاع الكوليسترول، وتراجع الخصوبة والعقم.

وأشارت المدعيات إلى أن ارتداء البطانات بانتظام ولأكثر من 10 ساعات يوميًا أدى إلى تماس مستمر مع نسيج الجسم، وهو نسيج وعائي يمتص المواد الكيميائية وينقلها مباشرة إلى مجرى الدم دون تصفية، ما أثر على مئات النساء اللاتي عانين أضرارًا جسدية ونفسية خوفًا من التفشي السرطاني.

واتهمت الشكوى الشركات المصنعة بإخفاء التلوث المزعوم عمدًا وتجنب وضع مادة "حمض البيرفلوروأوكتانويك" على الغلاف أو الملصقات أو في الإعلانات، رغم توفر اختبارات كيميائية رخيصة ومتاحة لكشفها وإمكانية تصنيع بدائل آمنة.(إرم نيوز)
 
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