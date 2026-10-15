من الصين إلى موائد العالم.. الأرز غذاء يومي لمليارات البشر

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يُعدّ من أبرز المحاصيل الغذائية في العالم، إذ يشكّل جزءاً أساسياً من لنحو 3.5 مليار إنسان يومياً، بعدما انتقل عبر آلاف السنين من حقول إلى موائد شعوب وثقافات مختلفة.وتعود جذور زراعة الأرز إلى قبل آلاف السنين، حيث بدأت المجتمعات الزراعية بتطوير أساليب إنتاجه، قبل أن تنتشر زراعته تدريجياً إلى مناطق أخرى في آسيا، ومنها إلى وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين.ولم يقتصر انتشار الأرز على كونه محصولاً زراعياً، بل أصبح عنصراً رئيسياً في ثقافات الطعام حول العالم، مع اختلاف طرق تحضيره وتقديمه بين بلد وآخر، من الأطباق الآسيوية التقليدية إلى الأرز المتبّل والمطهو مع اللحوم والخضراوات.وتحتل آسيا موقعاً أساسياً في إنتاج الأرز واستهلاكه عالمياً، فيما تعتمد دول عديدة على هذا المحصول لتوفير الغذاء لملايين السكان، ما يجعله عنصراً مهماً في الأمن الغذائي والتجارة الزراعية.ورغم انتشاره الواسع، تواجه زراعة الأرز تحديات متزايدة، أبرزها الحاجة إلى المياه وتأثير التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يدفع إلى تطوير أصناف أكثر قدرة على تحمّل الظروف المناخية، واعتماد تقنيات زراعية تقلّل استهلاك الموارد.وهكذا، تحوّل الأرز من محصول ارتبط بالحضارات الآسيوية القديمة إلى غذاء عالمي حاضر على موائد مليارات البشر، محافظاً على مكانته باعتباره أحد أهم مصادر الغذاء في العالم.