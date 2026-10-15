تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بعد عام على سرقة اللوفر.. أين اختفت المجوهرات؟

Lebanon 24
15-10-2026 | 16:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد عام على سرقة اللوفر.. أين اختفت المجوهرات؟
بعد عام على سرقة اللوفر.. أين اختفت المجوهرات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تزال ثماني قطع من مجوهرات التاج الفرنسي، تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، مفقودة بعد نحو عام على سرقتها من متحف اللوفر في باريس، وسط تحقيقات تكشف عن شخصية غامضة تُعرف باسم "دجو"، يُعتقد أنها كانت آخر من احتفظ بالمسروقات.
Advertisement

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، تعود العملية إلى 19 تشرين الأول 2025، حين اقتحم أربعة أشخاص معرض أبولو داخل المتحف، مستخدمين رافعة ومنشاراً كهربائياً لفتح نافذة وخزائن العرض، قبل الاستيلاء على المجوهرات خلال أقل من عشر دقائق.

وأظهرت كاميرات مراقبة بعد نحو ساعة من السرقة شخصين داخل موقف للسيارات في منطقة أوبيرفيليي، يحمل أحدهما تاج الإمبراطورة أوجيني، في آخر ظهور موثّق للمجوهرات.

ويخضع خمسة أشخاص للتحقيق، بينهم أربعة موقوفين احتياطياً. واعترف أحد المتهمين، وهو نجم سابق على موقع "يوتيوب"، بمشاركته في العملية، لكنه امتنع عن كشف هوية شريكه، مشيراً إلى شخص يُعرف باسم "دجو"، لم تتمكن السلطات من تحديد هويته أو توقيفه.

وتواجه التحقيقات روايات متضاربة بشأن الجهة التي خططت للسرقة ومصير المجوهرات، إذ تحدث أحد المتهمين عن شخص عرض عليه المشاركة مقابل مبلغ يتراوح بين 20 و25 ألف يورو.

ويرجّح مصدر مطلع على التحقيقات أن تكون المجوهرات لا تزال داخل فرنسا، من دون استبعاد نقلها إلى الخارج، فيما يدرس المحققون فرضية تسليم المسروقات إلى أشخاص آخرين تولوا إخفاءها أو تصريفها.

ورغم مرور نحو عام على العملية، لم تتمكن السلطات من استعادة المجوهرات أو تحديد مكانها، فيما تبقى هوية "دجو" ودوره في القضية من أبرز الألغاز التي تواجه المحققين.
مواضيع ذات صلة
بعد "اللوفر"... سرقة تطال متحفاً فرنسيّاً جديداً
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لغز يحيط بقبر مي زيادة.. أين اختفى؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من إغلاق متحف اللوفر نهائياً.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مجوهرات وسبائك ذهبية وأموال.. عملية سرقة ضخمة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الإمبراطورة

الإمبراطور

عشر دقائق

الفرنسية

يوتيوب

فرنسا

باريس

العرض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-10-18
Lebanon24
08:52 | 2026-10-18
Lebanon24
06:45 | 2026-10-18
Lebanon24
04:13 | 2026-10-18
Lebanon24
02:53 | 2026-10-18
Lebanon24
01:50 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24