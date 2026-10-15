عملية أمنية ضخمة في الإمارات.. توقيف 33 شخصاً

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أعلنت شرطة الشارقة، بالتعاون مع ، تفكيك أربع شبكات إجرامية دولية مترابطة، وإلقاء القبض على 33 متهماً من 12 جنسية، ضمن عملية أمنية حملت اسم "نهاية المعركة".وأوضحت الشرطة أن الشبكات كانت متورطة في جرائم إلكترونية منظمة وغسل الأموال وسرقة المحافظ الرقمية والاحتيال والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب الاتجار بالبيانات المسروقة عبر الإنترنت المظلم وتنفيذ اعتداءات جسدية.وأسفرت العملية عن حماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ تزيد على 200 مليون درهم، وإخضاع أكثر من 3 آلاف محفظة رقمية للتدقيق.وكشفت التحقيقات أن الشبكات استخدمت تقنيات لتنفيذ عمليات الاحتيال، فيما لجأ بعض أفرادها إلى التهديد والعنف لإجبار الضحايا على كشف كلمات المرور الخاصة بمحافظهم الرقمية.وبحسب في الشارقة، بلغت قيمة الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية وشركات متعددة لإخفاء مصادرها.وأكدت السلطات الإماراتية أن العملية أسفرت عن توقيف قيادات الشبكات وتفكيك بنيتها الإجرامية، بعد تحقيقات وتتبع مالي ورقمي امتدا عبر عدة دول.