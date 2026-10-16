تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

الكتب الصوتية تغادر المنازل.. ظاهرة جديدة في نيويورك

Lebanon 24
16-10-2026 | 13:19
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الكتب الصوتية تغادر المنازل.. ظاهرة جديدة في نيويورك
الكتب الصوتية تغادر المنازل.. ظاهرة جديدة في نيويورك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد مدينة نيويورك انتشار تجربة جديدة تجمع بين الاستماع إلى الكتب الصوتية والتفاعل الاجتماعي، بعدما بدأت نوادٍ ومجموعات ثقافية تنظيم لقاءات خارج المنازل تتيح للمشاركين الاستماع إلى الكتب ومناقشتها في أجواء جماعية.
Advertisement

وتقوم الفكرة على نقل تجربة الاستماع الفردي، التي اعتاد كثيرون ممارستها عبر الهواتف وسماعات الأذن، إلى نشاط مشترك يجمع أشخاصاً يتشاركون الاهتمامات الأدبية.

وتتيح هذه اللقاءات للمشاركين الاستماع إلى مقاطع من الكتب الصوتية، ثم تبادل الآراء والانطباعات حول محتواها، في تجربة تمزج بين التكنولوجيا والأنشطة الثقافية التقليدية.

ويأتي هذا التوجه مع تزايد الإقبال على الكتب الصوتية، التي أصبحت خياراً مفضلاً لدى شريحة من القراء بسبب سهولة الاستماع إليها أثناء التنقل أو ممارسة الأنشطة اليومية.

وتعكس التجربة توجهاً نحو تحويل المحتوى الرقمي إلى وسيلة للتواصل المباشر، بدلاً من اقتصار الاستفادة منه على الاستخدام الفردي.
مواضيع ذات صلة
خطوة جديدة.. يوتيوب يستعد لاقتحام سوق الكتب الصوتية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": جرف منازل في بلدة المنصوري وإلقاء قنبلة صوتية اسرائيلية على زوطر الشرقية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أكثر إرهاقًا للعين.. الشاشات أم الكتب الورقية؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة جديدة في المناسبات.. الهواتف تنضم لقائمة الممنوعات في الأعراس
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:07:32 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مدينة نيويورك

نيويورك

مارس

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-10-18
Lebanon24
08:52 | 2026-10-18
Lebanon24
06:45 | 2026-10-18
Lebanon24
04:13 | 2026-10-18
Lebanon24
02:53 | 2026-10-18
Lebanon24
01:50 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24