الكتب الصوتية تغادر المنازل.. ظاهرة جديدة في نيويورك

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تشهد انتشار تجربة جديدة تجمع بين الاستماع إلى الكتب الصوتية والتفاعل الاجتماعي، بعدما بدأت نوادٍ ومجموعات ثقافية تنظيم لقاءات خارج المنازل تتيح للمشاركين الاستماع إلى الكتب ومناقشتها في أجواء جماعية.وتقوم الفكرة على نقل تجربة الاستماع الفردي، التي اعتاد كثيرون ممارستها عبر الهواتف وسماعات الأذن، إلى نشاط مشترك يجمع أشخاصاً يتشاركون الاهتمامات الأدبية.وتتيح هذه اللقاءات للمشاركين الاستماع إلى مقاطع من الكتب الصوتية، ثم تبادل الآراء والانطباعات حول محتواها، في تجربة تمزج بين التكنولوجيا والأنشطة الثقافية التقليدية.ويأتي هذا التوجه مع تزايد الإقبال على الكتب الصوتية، التي أصبحت خياراً مفضلاً لدى شريحة من القراء بسبب سهولة الاستماع إليها أثناء التنقل أو ممارسة الأنشطة اليومية.وتعكس التجربة توجهاً نحو تحويل المحتوى الرقمي إلى وسيلة للتواصل المباشر، بدلاً من اقتصار الاستفادة منه على الاستخدام الفردي.