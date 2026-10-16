كوب شاي يكشف محاولة تسميم محتملة داخل جامعة أميركية

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أوقفت السلطات الأميركية طالبة دراسات عليا صينية تبلغ 32 عاماً، للاشتباه في تسميم زميل لها داخل ، عبر وضع مادة كيميائية سامة في المياه المستخدمة لإعداد الشاي، قبل محاولتها مغادرة إلى .وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أُلقي القبض على الطالبة آيلي وانغ في في 6 تشرين الأول، بعد استجوابها على خلفية اتهامات باستخدام مادة "الأكريلاميد" السامة.وبدأت الشبهات بعدما عانى الطالب، وهو باحث فيتنامي يعمل على تطوير تقنيات لعلاج أمراض مختلفة، أعراضاً صحية منذ آب الماضي، شملت الإرهاق الشديد وضعف الساقين وفقدان الإحساس في أصابع اليد.ولاحظ الطالب طعماً غريباً في الشاي الذي يُعدّه داخل مكتبه، قبل أن تكشف الفحوص وجود مادة "الأكريلاميد" في المياه المستخدمة لتحضيره، وهي مادة قد تسبب أضراراً خطيرة للجهاز العصبي.وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المتهمة وهي تفتش مكتب زميلها وتعبث بمحتوياته، كما رُصدت وهي تغسل كوبه بسائل من كوب كانت تحمله. وكشفت التحقيقات أنها اشترت المادة الكيميائية مرتين "إيباي".وأشار الأستاذ الجامعي المشرف على الطالبين إلى وجود خلافات بينهما، موضحاً أن المتهمة شعرت بالغيرة من نجاح زميلها البحثي، بعدما أخفقت في محاولتها الأولى للدفاع عن أطروحتها.ولا يزال الطالب يعاني أعراضاً صحية مستمرة، فيما تواجه المتهمة تهمة الاعتداء المشدد، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف دولار في حال إدانتها.وقررت المحكمة رفع قيمة الكفالة للإفراج عنها إلى 1.5 مليون دولار، مع استمرار التحقيقات والإجراءات القضائية.