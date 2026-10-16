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بذيل يتجاوز 4 أمتار.. فرس أميركية تدخل موسوعة "غينيس"

Lebanon 24
16-10-2026 | 15:36
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بذيل يتجاوز 4 أمتار.. فرس أميركية تدخل موسوعة غينيس
بذيل يتجاوز 4 أمتار.. فرس أميركية تدخل موسوعة غينيس photos 0
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دخلت الفرس الأميركية "جيني"، من سلالة "سادلبريد"، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما سجلت رقماً جديداً لأطول ذيل حصان في العالم، بلغ طوله 4.12 أمتار.

وبحسب موسوعة "غينيس"، تعيش الفرس في مدرسة لتعليم الفروسية بمنطقة سبرينغ فالي في ولاية أوهايو الأميركية، وتمكنت من تحطيم رقم قياسي صمد نحو 19 عاماً، كان مسجلاً باسم الفرس "سامر بريز"، التي بلغ طول ذيلها 3.81 أمتار عام 2007.
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ويعادل طول ذيل "جيني" تقريباً طول سيارة من طراز "فولكسفاغن بيتل"، فيما استغرق الوصول إلى هذا الرقم أكثر من سبع سنوات من العناية المستمرة.

وأوضحت مالكتها ماكينزي لو أن الحفاظ على الذيل يتطلب غسله وتجفيفه وتجديله بانتظام، في عملية تستغرق ما بين أربع وخمس ساعات شهرياً، لحمايته من التلف والتشابك.

وكشفت أنها حصلت على الفرس هدية في عيد ميلادها الثالث عشر، ولم تتوقع أن ينمو ذيلها إلى هذا الطول، خصوصاً أنه تعرض للتمزق عندما كانت صغيرة.

وأضافت أن الذيل يُحفظ عادة داخل غطاء خاص، مع تجديله بعناية لمنع اتساخه أو تعرضه للدعس أثناء وجود الفرس في المزرعة أو مشاركتها في عروض الخيل.
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