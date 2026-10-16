تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

استغاثة أم مصرية تغيّر مصير نجلها.. ماذا فعل القاضي؟

Lebanon 24
16-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
استغاثة أم مصرية تغيّر مصير نجلها.. ماذا فعل القاضي؟
استغاثة أم مصرية تغيّر مصير نجلها.. ماذا فعل القاضي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور في مصر وقف تنفيذ عقوبة حبس مهندس مدني لمدة 6 أشهر، بعد استجابتها لمناشدة والدته التي كانت قد أبلغت الشرطة عنه بسبب تعاطيه المخدرات، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وبدأت القضية عندما تقدمت الأم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، عقب اكتشافها تعاطي نجلها مخدر الهيروين، أملاً في مساعدته على التخلص من الإدمان، قبل أن تُفاجأ بصدور حكم يقضي بحبسه لمدة 6 أشهر.

وخلال نظر الاستئناف، ناشدت الأم هيئة المحكمة منح ابنها فرصة أخرى، موضحة أنها لم تكن تسعى إلى إدخاله السجن، بل أرادت حمايته من المخدرات وإعادته إلى حياته الطبيعية.

وأشارت إلى أن نجلها هو المعيل الوحيد للأسرة بعد وفاة والده، مؤكدة أن رؤيته خلف القضبان كانت أمراً يصعب عليها تحمله.

من جهته، أوضح الشاب أمام المحكمة أن تعاطيه المخدرات بدأ بتأثير من أحد أصدقائه، متعهداً بالإقلاع عنها والاهتمام بوالدته وتحمل مسؤولياته الأسرية.

وعقب الاستماع إلى الأم ونجلها، قررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس، ومنح الشاب فرصة جديدة للتعافي والعودة إلى حياته الطبيعية.
مواضيع ذات صلة
مطار تبوك: تلقينا نداء استغاثة من رحلة تابعة لـ"فلاي دبي" تطلب الهبوط الاضطراري
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مصير نتنياهو على المحكّ.. ماذا تكشف استطلاعات إسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة السعودي يوقع 3 مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الطاقة مع الكويت وقطر ومصر
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحواجز؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:08:02 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مواقع التواصل الاجتماعي

الأجهزة الأمنية

محافظة البحيرة

الاستئناف

فرصة أخرى

من جهته

دمنهور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-10-18
Lebanon24
08:52 | 2026-10-18
Lebanon24
06:45 | 2026-10-18
Lebanon24
04:13 | 2026-10-18
Lebanon24
02:53 | 2026-10-18
Lebanon24
01:50 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24