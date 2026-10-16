استغاثة أم مصرية تغيّر مصير نجلها.. ماذا فعل القاضي؟

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قررت محكمة جنايات مستأنف في مصر وقف تنفيذ عقوبة حبس مهندس مدني لمدة 6 أشهر، بعد استجابتها لمناشدة والدته التي كانت قد أبلغت الشرطة عنه بسبب تعاطيه المخدرات، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على .وبدأت القضية عندما تقدمت الأم ببلاغ إلى في ، عقب اكتشافها تعاطي نجلها مخدر الهيروين، أملاً في مساعدته على التخلص من الإدمان، قبل أن تُفاجأ بصدور حكم يقضي بحبسه لمدة 6 أشهر.وخلال نظر ، ناشدت الأم هيئة المحكمة منح ابنها ، موضحة أنها لم تكن تسعى إلى إدخاله السجن، بل أرادت حمايته من المخدرات وإعادته إلى حياته الطبيعية.وأشارت إلى أن نجلها هو المعيل الوحيد للأسرة بعد وفاة والده، مؤكدة أن رؤيته خلف القضبان كانت أمراً يصعب عليها تحمله.، أوضح الشاب أمام المحكمة أن تعاطيه المخدرات بدأ بتأثير من أحد أصدقائه، متعهداً بالإقلاع عنها والاهتمام بوالدته وتحمل مسؤولياته الأسرية.وعقب الاستماع إلى الأم ونجلها، قررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس، ومنح الشاب فرصة جديدة للتعافي والعودة إلى حياته الطبيعية.