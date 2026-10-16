تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
16-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
 قد يكون اليوم مناسبًا للتركيز على المهام المؤجلة وإنهاء بعض المسؤوليات التي تحتاج إلى الانضباط. حاول ألا تشتت انتباهك في أكثر من اتجاه، وامنح نفسك وقتًا لتقييم النتائج قبل الانتقال إلى خطوة جديدة.
الثور 
قد تشعر برغبة في الابتعاد عن الروتين وتجربة أساليب مختلفة لإنجاز مهامك. استثمر اليوم في التفكير بأفكار جديدة، لكن لا تتخذ قرارًا مهنيًا كبيرًا قبل دراسة تفاصيله.
Advertisement
الجوزاء
 قد تبرز أهمية التواصل مع الآخرين في إنجاز بعض الأمور العالقة. استمع إلى الآراء المختلفة قبل اتخاذ موقف نهائي، فقد تكتشف أن هناك حلولًا لم تكن واضحة أمامك.
السرطان
قد تشغلك بعض المسؤوليات العائلية أو الشخصية عن خططك الأخرى، لذلك حاول توزيع وقتك بطريقة عملية. لا تتردد في طلب المساعدة إذا شعرت بأن المهام أصبحت أكثر من قدرتك.
الأسد
 قد تحصل على فرصة لإظهار قدراتك أو طرح فكرة ترغب في تنفيذها منذ فترة. ثق بمهاراتك، لكن احرص على الاستماع إلى الملاحظات والاستفادة منها في تطوير خططك.
العذراء ا
يساعدك التنظيم على إنجاز ما تراكم من مهام، وقد تتمكن من معالجة مشكلة قديمة بفضل اهتمامك بالتفاصيل. احذر فقط من المبالغة في التدقيق، حتى لا تستهلك وقتًا أطول مما تحتاج إليه.
الميزان
قد تميل إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط، لكن بعض الأمور تحتاج إلى حسم قبل تأجيلها مرة أخرى. حاول تحقيق التوازن بين الاستمتاع بالعطلة وإنجاز ما لا يحتمل التأخير.
العقرب
 قد تشعر بالحاجة إلى مراجعة بعض القرارات السابقة والتأكد من أنك تسير في الاتجاه الذي يناسب طموحاتك. لا تسمح للضغوط المؤقتة بأن تدفعك إلى التخلي عن أهداف مهمة قبل دراسة البدائل.
قد تجذبك فكرة تعلم مهارة جديدة أو استكشاف مجال مختلف. استثمر فضولك في البحث والتخطيط، لكن ضع خطوات واقعية تساعدك على تحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة.
الجدي
 قد يساعدك التركيز والانضباط على إحراز تقدم في هدف تعمل عليه منذ فترة. لا تقلل من قيمة الخطوات الصغيرة، فالتقدم المستمر قد يكون أكثر فائدة من محاولة إنجاز كل شيء دفعة واحدة.
الدلو
قد تحتاج إلى بعض الهدوء لإعادة ترتيب أفكارك وتحديد ما تريد تحقيقه خلال المرحلة المقبلة. لا تضغط على نفسك لإنجاز كل الخطط في وقت واحد، وابدأ بالأكثر أهمية.
الحوت
قد يكون اليوم مناسبًا لمراجعة أهدافك والتفكير في الخطوات التي تحتاج إليها لتحقيقها. حاول الجمع بين خيالك الواسع والتخطيط العملي، ولا تعتمد على التوقعات وحدها عند اتخاذ القرارات.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24

منذ فترة

العذراء

العقرب

الملاح

التركي

الملا

الترك

الحوت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-10-18
Lebanon24
08:52 | 2026-10-18
Lebanon24
06:45 | 2026-10-18
Lebanon24
04:13 | 2026-10-18
Lebanon24
02:53 | 2026-10-18
Lebanon24
01:50 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24