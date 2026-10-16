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قتيلة وجريحتان بهجوم على دار رعاية في ألمانيا

Lebanon 24
16-10-2026 | 23:24
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قتيلة وجريحتان بهجوم على دار رعاية في ألمانيا
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أفيد عن مقتل امرأة وإصابة اثنتين بجروح خطيرة في هجوم على دار رعاية في غرب ألمانيا، وفق ما أفادت الشرطة الألمانية
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وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن إحدى المصابتين في حالة خطيرة، جراء الهجوم الذي وقع في بلدة أولفن بالقرب من دورتموند. وأضافت أن المهاجم، وهو رجل، لم يعد يشكل تهديدا.

ولم تتمكن المتحدثة في البداية من تحديد ما إذا كان المشتبه به قد اعتُقل، أو توضيح سبب عدم اعتباره خطرا.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية أن أحد نزلاء دار الرعاية طعن الضحايا بسكين.

وذكرت تقارير أن الهجوم وقع في دار رعاية "سانت فيتوس شتيفت"، حيث هبطت مروحيات إنقاذ خارج المبنى مساء أمس الجمعة، فيما وصلت أعداد كبيرة من أفراد الشرطة إلى المكان.

وبحسب المسؤولين عن تشغيل دار "سانت فيتوس شتيفت"، تضم الدار 77 شخصا من كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية تمريضية ودعم بسبب مشكلات صحية.
 
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