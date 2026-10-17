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منوعات

أثناء ممارسة هوايته.. تمساح يقتل صياداً

Lebanon 24
17-10-2026 | 12:53
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أثناء ممارسة هوايته.. تمساح يقتل صياداً
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لقي رجل أميركي يبلغ 71 عاماً مصرعه بعدما هاجمه تمساح ضخم أثناء صيده السمك في بركة داخل حديقة بولاية فلوريدا، في حادثة استدعت تدخّل الشرطة وفرق الإنقاذ، قبل العثور على الحيوان المسؤول عن الهجوم وإزالته من المكان.

وبحسب موقع "People"، وقعت الحادثة بعد نحو الساعة الخامسة من مساء الجمعة 16 تشرين الأول، في حديقة "د. برادفورد ميموريال" بمدينة وينتر غاردن، حيث كان ستيفن هاميلتون يصطاد السمك على ضفة بركة مائية.

واستجابت الشرطة ولجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا لبلاغ عن هجوم تمساح، لتجد هاميلتون مصاباً بجروح خطيرة. وأُعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وأفاد رئيس جهاز الإطفاء في وينتر غاردن، خوسيه غاينزا، بأن وجود تماسيح أخرى في البركة أعاق الوصول إلى هاميلتون واستعادة جثمانه بصورة آمنة، ما اضطر فرق الإنقاذ إلى الانتظار قبل إخراجه من المياه.

وبعد الهجوم، استُدعي مختص في التعامل مع التماسيح التي تشكل خطراً على السكان، وتمكن من اصطياد التمساح المشتبه في مسؤوليته عن الحادث وإزالته من المنطقة. وبلغ طول الحيوان نحو 3.6 أمتار، أي 11 قدماً و8 بوصات.

وأكدت السلطات أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمراً، فيما قدمت لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية تعازيها إلى عائلة الضحية وأحبائه.

وحذرت شرطة وينتر غاردن السكان من الاقتراب بحذر من المسطحات المائية التي قد توجد فيها تماسيح، مشيرة إلى أن هذه الحيوانات قد تبدو هادئة، لكنها تظل خطرة عند الاقتراب منها.

وتُعد المنطقة المحيطة ببحيرة أبوبكا، التي تتصل بها البركة، موطناً لعدد كبير من التماسيح الأميركية. ورغم أن الهجمات القاتلة نادرة نسبياً، فإن السلطات تشدد على ضرورة احترام الحياة البرية والحفاظ على مسافة آمنة منها.

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