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منوعات

خمسة أجيال اجتمعت حولها... معمّرة أميركية تحتفل بقرن من الحياة (صور)

Lebanon 24
17-10-2026 | 15:10
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خمسة أجيال اجتمعت حولها... معمّرة أميركية تحتفل بقرن من الحياة (صور)
خمسة أجيال اجتمعت حولها... معمّرة أميركية تحتفل بقرن من الحياة (صور) photos 0
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احتفلت الأميركية فلورنس غودفري بعيد ميلادها المئة وسط أفراد عائلتها الممتدة عبر خمسة أجيال، وقدمت نصيحتها لمن يتطلعون إلى حياة طويلة، مستندة إلى تجربتها التي جمعت بين النشاط المستمر ونشر المحبة والتعامل مع الحياة ببساطة.

وبحسب  موقع "People"، احتفلت غودفري، المولودة في بروكلين بولاية ماساتشوستس، بعيد ميلادها في 9 تشرين الأول داخل مقر إقامتها في مجتمع "والتون وود كاري باركواي" للمسنين في ولاية كارولاينا الشمالية.

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Florence Godfrey Celebrates 100th Birthday with 5 Generations of Family, Reveals Secret to Her Long Life

وقالت غودفري إن سرّها يتمثل في اتباع القلب وعدم أخذ كل الأمور بجدية مفرطة، مضيفة أن أبرز ما تعلمته خلال حياتها هو ضرورة التعامل بلطف مع الآخرين ونشر المحبة حيثما أمكن.

وكان الرقص جزءاً أساسياً من حياة غودفري، ولا سيما خلال سنوات زواجها. فقد اعتادت وزوجها الراحل ارتداء ملابس أنيقة والخروج للرقص في عطلات نهاية الأسبوع، في تقليد حافظا عليه طوال حياتهما المشتركة.

Florence Godfrey Celebrates 100th Birthday with 5 Generations of Family, Reveals Secret to Her Long Life

وشهد الاحتفال حضور أفراد عائلتها، وبينهم أبناؤها الثلاثة وسبعة أحفاد و11 من أبناء الأحفاد، إضافة إلى حفيد واحد من الجيل الرابع، في لقاء جمع خمسة أجيال تحت سقف واحد.

وتخللت المناسبة أجواء من الرقص والموسيقى الحية، إلى جانب قالب الحلوى وفطيرة التفاح، فيما زُيّن المكان باللون الأزرق، المفضل لدى غودفري.

وعبّرت العائلة عن امتنانها للجهود التي بُذلت لجعل المناسبة مميزة، مؤكدة أن مجتمع الإقامة بات بمنزلة عائلة ثانية لها.

Florence Godfrey Celebrates 100th Birthday with 5 Generations of Family, Reveals Secret to Her Long Life

وعن النصيحة التي كانت ستقدمها لنفسها وهي أصغر سناً، قالت غودفري: "ستنتهي الأمور دائماً على خير". أما أمنيتها المقبلة، فهي الاحتفال بعيد ميلادها الـ101 مع عائلتها.

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