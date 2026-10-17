داخل روضة.. تسميم أكثر من 200 طفل بمادة الرصاص

قضت محكمة صينية بالسجن المؤبد على مسؤولة روضة أطفال، بعد إدانتها بالتورط في تسميم مئات الأطفال عبر إضافة مواد تحتوي على الرصاص إلى الطعام المقدم لهم، في قضية أثارت صدمة واسعة بسبب خطورة الانتهاكات التي شهدتها المؤسسة التعليمية.

وبحسب موقع "People"، تعود القضية إلى روضة "هشي بيشين" في مدينة تيانشوي بمقاطعة غانسو، حيث كشفت فحوص أُجريت في 2025 عن ارتفاع غير طبيعي في مستويات الرصاص في دم عدد كبير من الأطفال.

وأظهرت نتائج الفحوص أن 233 طفلاً من أصل 251 مسجلاً في كانت لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص في ، كما سُجلت مستويات غير طبيعية لدى أكثر من 20 موظفاً، وفق تقارير إعلامية.

وكشف التحقيق أن المسؤولة عن الروضة لي هوفانغ، ومديرة المؤسسة التنفيذية تشو جينغلين، طلبتا من العاملين في المطبخ شراء طلاء يحتوي على الرصاص وخلطه بالطعام بعد تخفيفه، بهدف تحسين مظهر الوجبات وجعلها أكثر .

وأظهرت تسجيلات مصورة من داخل المطبخ، وفق تقارير إعلامية، أحد العاملين وهو يضيف الطلاء إلى وعاء، قبل أن يساعده موظف آخر في تحضير الطعام، رغم أن العبوة كانت تحمل تحذيراً واضحاً بأنه غير صالح للأكل.

وكشفت الفحوص أن إحدى عينات كعك التمر الأحمر المطهو على البخار احتوت على 1052 ملغ من الرصاص لكل كيلوغرام، فيما بلغت النسبة في عينة أخرى من ولفائف الذرة 1340 ملغ لكل كيلوغرام، متجاوزة الحد المسموح به وفق معايير سلامة الغذاء ، والبالغ 0.5 ملغ لكل كيلوغرام.

وحكمت محكمة الشعب المتوسطة في لانتشو بالسجن المؤبد على لي هوفانغ، مع مصادرة أصول شخصية لها بقيمة 500 ألف يوان. كما حُكم على تشو جينغلين بالسجن 15 عاماً، مع غرامة قدرها 300 ألف يوان.

كذلك، صدرت أحكام بالسجن بين ستة وثمانية أعوام بحق أربعة عاملين في المطبخ، بعدما خلصت المحكمة إلى أنهم نفذوا تعليمات إدارة الروضة بإضافة المواد السامة إلى الطعام.

ويحذر خبراء الصحة من أن التعرض لمستويات مرتفعة من الرصاص قد يؤدي إلى أضرار في الدماغ والجهاز العصبي لدى الأطفال، وقد يؤثر في نموهم وتطورهم وقدراتهم التعليمية.