تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

لماذا يتراجع الأميركيون عن استقبال الضيوف في منازلهم؟

Lebanon 24
18-10-2026 | 00:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لماذا يتراجع الأميركيون عن استقبال الضيوف في منازلهم؟
لماذا يتراجع الأميركيون عن استقبال الضيوف في منازلهم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لم تعد استضافة الأصدقاء والأقارب في المنازل تحظى بالمكانة نفسها التي كانت تتمتع بها في الماضي لدى الأميركيين، في ظل ضغوط العمل وتكاليف المعيشة وتراجع العلاقات الاجتماعية، إلى جانب سهولة قضاء الوقت أمام الشاشات بدلاً من تنظيم اللقاءات.

وبحسب  موقع "Fox News"، أظهرت بيانات تحليل أعدته مؤسسة "Data for Progress" أن نسبة الأميركيين الذين استقبلوا ضيوفاً في منازلهم مرة واحدة على الأقل خلال العام تراجعت من 88% عام 1995 إلى 67% عام 2026. كما انخفضت نسبة الذين يستضيفون الأصدقاء أو الأقارب مرة شهرياً على الأقل من 42% عام 1975 إلى 12% عام 2026، وفق بيانات نقلتها مجلة "The Atlantic".

وأشار التقرير إلى خمسة عوامل رئيسية قد تفسر هذا التراجع:

1. الإرهاق وضيق الوقت

تجعل ساعات العمل الطويلة ومسؤوليات الأسرة وتربية الأطفال استضافة الضيوف مهمة إضافية بالنسبة إلى كثيرين، حتى عندما يرغبون في لقاء أصدقائهم. كما أن العمل في أكثر من وظيفة لتغطية النفقات قد يترك الأشخاص من دون الطاقة اللازمة لتنظيم التجمعات الاجتماعية.

2. الضغط من أجل لقاء مثالي

أدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة الشعور بضرورة تنظيم لقاءات تبدو مثالية، سواء من حيث الطعام أو الديكور أو طريقة تقديم الضيافة. ويرى مختصون أن السعي إلى إرضاء الضيوف وتلبية تفضيلاتهم الغذائية قد يحول اللقاء من مناسبة ممتعة إلى مصدر للتوتر والضغط.

3. ارتفاع تكاليف الاستضافة

لم تعد استضافة مجموعة من الأشخاص تقتصر على تخصيص الوقت وتجهيز المنزل، بل باتت ترتبط أيضاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن. كما أن صغر المساحات السكنية لدى بعض الأسر يجعل استقبال عدد كبير من الضيوف أكثر صعوبة من الناحيتين المالية والعملية.

4. تراجع عدد الأصدقاء المقربين

بحسب بيانات "Data for Progress"، انخفضت نسبة الأميركيين الذين لديهم خمسة أصدقاء مقربين أو أكثر من 63% عام 1990 إلى 38% عام 2021.

ويربط خبراء هذا التراجع بقضاء وقت أطول في العزلة، وبانخفاض المشاركة في الأنشطة والمؤسسات المحلية التي كانت توفر فرصاً منتظمة للتواصل. ويحذرون من أن تقلص العلاقات الاجتماعية قد يزيد الشعور بالوحدة والعزلة، ولا سيما لدى الشباب والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو يفتقرون إلى شبكات دعم اجتماعي قوية.

5. الشاشات بدلاً من اللقاءات

أصبح البقاء في المنزل لمشاهدة الأفلام والمسلسلات أو تصفح الإنترنت خياراً أسهل بالنسبة إلى كثيرين من التخطيط لاستضافة الآخرين. فاللقاءات تتطلب التنسيق والتنظيف والتحضير وبذل جهد اجتماعي، بينما لا تحتاج الأنشطة الرقمية إلى كل هذه الخطوات.

هل يمكن استعادة اللقاءات المنزلية؟

يرى خبراء نقل التقرير آراءهم أن استعادة التواصل لا تتطلب العودة إلى حفلات العشاء الكبيرة أو تنظيم مناسبات مكلفة. فقد تكون اللقاءات البسيطة، مثل شرب القهوة أو تناول وجبة جاهزة مع الأصدقاء أو تخصيص أمسية دورية من دون تحضيرات معقدة، وسيلة لإعادة بناء العادات الاجتماعية والحفاظ على العلاقات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
WSJ عن مسؤولين: موانئ آسيوية ترفض استقبال السفن الإيرانية خشية العقوبات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد الولادات يتراجع.. لماذا يتردد اللبنانيون في الإنجاب؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسيء فهمي"...ترامب يتراجع عن كلامه بشأن تدمير إيران لمدن أميركية
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تراجع التهديد بسوريا لنزع سلاح "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الأميركيين

في المنزل

الطويل

إنترنت

الترا

العلا

ديكو

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-10-18
Lebanon24
08:52 | 2026-10-18
Lebanon24
06:45 | 2026-10-18
Lebanon24
04:13 | 2026-10-18
Lebanon24
02:53 | 2026-10-18
Lebanon24
01:50 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24