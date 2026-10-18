شاحنة تقتحم مباراة للناشئين في أميركا.. قتيلان و11 مصاباً

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وقالت الشرطة إن الضحيتين طفل يبلغ 6 سنوات ورجل يبلغ 35 عاماً، فيما تتراوح أعمار المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى بين 5 و68 عاماً.وأوضح موزيس، وهو مسؤول في شرطة ويتشيتا، أن سائقة الشاحنة البالغة 34 عاماً أوقفتها السلطات، من دون أن تحسم التحقيقات حتى الآن ما إذا كانت قد اقتحمت الملعب عمداً.وأضاف: "ما زلنا نعمل على تحديد كيف وقع هذا الحادث ولماذا"، مشيراً إلى وجود طفلين داخل الشاحنة عند وقوعه.وسارع أشخاص كانوا في الملعب إلى تقديم الإسعافات للمصابين ومحاولة إنقاذهم قبل وصول فرق الطوارئ، وفق قائد شرطة المدينة جو .وأكدت السلطات عدم وجود أي تهديد إضافي للجمهور، فيما طلبت عمدة ويتشيتا ليلي وو من السكان تجنب المنطقة لإفساح المجال أمام فرق التحقيق، ووصفت الحادث بأنه "مفجع".ولا تزال الشرطة تجمع الأدلة وتستمع إلى إفادات الشهود لتحديد أسباب اقتحام الشاحنة الملعب والظروف التي سبقت الحادث.