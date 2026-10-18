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متفرقات

بيده خلف رأسه ورجل فوق الأخرى.. رضيع يشعل مواقع التواصل بوضعية استرخائه الغريبة (فيديو)

Lebanon 24
18-10-2026 | 15:20
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بيده خلف رأسه ورجل فوق الأخرى.. رضيع يشعل مواقع التواصل بوضعية استرخائه الغريبة (فيديو)
بيده خلف رأسه ورجل فوق الأخرى.. رضيع يشعل مواقع التواصل بوضعية استرخائه الغريبة (فيديو) photos 0
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أثار رضيع مصري حديث الولادة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو بوضعية استرخاء لافتة، وكأنه يجلس بكل هدوء منتظرًا انتهاء الإجراءات الطبية التي تلي ولادته.

وأظهر الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، المولود مستلقيًا على ظهره، واضعًا يديه خلف رأسه، فيما وضع إحدى ساقيه فوق الأخرى، في مشهد عفوي أثار دهشة المتابعين بسبب هدوئه اللافت في ساعاته الأولى بعد الولادة.

ووثّق الطبيب المصري إسلام الدح هذه اللحظات في مقطع مصوّر سرعان ما انتشر عبر المنصات الرقمية، وسط موجة من التعليقات الطريفة التي تناولت وضعية الرضيع المريحة، إذ شبّهه بعض المتفاعلين بشخص يسترخي بكل ثقة، في مشهد غير مألوف لطفل لم يمضِ وقت طويل على ولادته.


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