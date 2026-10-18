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متفرقات

باع ممتلكاته وسافر 1900 كيلومتر للزواج منها.. لكن ما اكتشفه كان غريبًا!

Lebanon 24
18-10-2026 | 13:31
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باع ممتلكاته وسافر 1900 كيلومتر للزواج منها.. لكن ما اكتشفه كان غريبًا!
باع ممتلكاته وسافر 1900 كيلومتر للزواج منها.. لكن ما اكتشفه كان غريبًا! photos 0
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في واقعة تكشف مخاطر الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، باع رجل برازيلي يبلغ 49 عامًا جميع ممتلكاته، وسافر أكثر من 1931 كيلومترًا، على أمل لقاء امرأة اعتقد أنها ستكون شريكة حياته، قبل أن يكتشف أنها شخصية مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتعود القصة إلى إديمار مارتينز، وهو عامل بناء من ولاية مارانهاو شمال شرقي البرازيل، كان يعاني من الوحدة بعد وفاة والدته، قبل أن يتعرّف عام 2020 على حساب لامرأة تُدعى جيسيكا أوليفيرا، وتُعرف أيضًا باسم جيسيكا فازينديرا.

وأوضح مارتينز، في حديث لقناة "TV Mirante" المحلية، أنه تابع حسابًا يضم أكثر من 300 ألف متابع، وينشر مقاطع فيديو لامرأة تعيش حياة ريفية داخل مزرعة، وتدعو الرجال إلى الانتقال للعيش معها، واعدةً إياهم بتوفير مسكن ودعم مالي.

واقتنع مارتينز بأنه وجد فرصة لبدء حياة جديدة، فقرّر السفر للقائها. وفي التاسع من تشرين الأول الجاري، باع ممتلكاته لتمويل رحلته إلى مدينة بيلو هوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البرازيل، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

وبعد رحلة بالحافلة استغرقت أكثر من يوم، وصل إلى المدينة في 11 تشرين الأول، حاملًا صور المرأة، وبدأ البحث عنها وسؤال المارة بشأنها، من دون أن يتمكن أحد من التعرّف عليها.

وفي نهاية المطاف، توجّه إلى محطة إذاعية محلية، حيث أُبلغ بأن المرأة غير موجودة، وأن الحساب يعود إلى شخصية مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، لتتبدّد آماله في العثور على شريكة حياته.

وعبّر مارتينز عن خيبة أمله قائلًا إن ما حدث لم يترك لديه سوى "الحزن والإحباط والاكتئاب"، مضيفًا أنه سافر لأن كثيرين يبحثون عن علاقة عاطفية حقيقية.

في المقابل، أقرّ الشخص الذي يقف وراء الحساب بأن الشخصية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، نافيًا إجراء أي محادثة مباشرة مع مارتينز.

وجاء في رسالة نُشرت باسم الشخصية الافتراضية: "أنا مصنوعة من الذكاء الاصطناعي. لم أتحدث قط مع أي شخص يحمل هذا الملف الشخصي"، موضحة أن الهدف من الحساب كان جذب التفاعلات لأغراض تجارية، وأنها فوجئت بما حدث.

وبعد إنفاق أمواله على الرحلة، وجد مارتينز نفسه عالقًا في المدينة، فلجأ إلى السلطات البلدية طلبًا للمساعدة. وقدّم له الأخصائيون الاجتماعيون الطعام وإمكانية استخدام مرافق الاستحمام، إضافة إلى تذكرة حافلة لمغادرة المدينة.

ورغم خيبة الأمل، لم يفقد مارتينز الأمل في العثور على شريكة حياته، إذ يقيم حاليًا لدى أحد أفراد عائلته، ويأمل في العودة إلى بيلو هوريزونتي بحثًا عن علاقة حقيقية.

وقال: "لم أجدها، لكنني سأجد أخرى، وسيكون ذلك في المكان نفسه الذي ذهبت إليه، وسأعود مرة أخرى".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا صن"، فإن مارتينز هو ثالث رجل يسافر إلى بيلو هوريزونتي خلال أقل من ستة أشهر، أملًا في لقاء امرأة تبيّن لاحقًا أنها شخصية مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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