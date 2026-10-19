عمل على متن سفينة خلال الحرب العالمية الثانية.. رجل بلغ المئة يكشف سر طول العمر

Advertisement

أعلن المعمر الأميركي "كين" ريم، البالغ من العمر 101 عام، أن الحب والسعادة والاحترام تمثل أهم أسرار الحياة الطويلة، معتبرا أن العلاقات الأسرية المستقرة والاهتمام بالآخرين يمنحان الحياة معنى وقيمة.وقال كينيث في حديث لمجلة " "، وهو أب لخمسة أبناء وجد لـ12 حفيداً و11 من أحفاد أحفاده، إنه لم يتوقع يوماً أن يعيش حتى سن المئة، لكنه يشعر بالامتنان لما عاشه من تجارب وذكريات، ولا سيما زواجه الذي استمر 67 عاماً قبل وفاة زوجته قبل ثماني سنوات.وأضاف أن الرضا عن النفس، والعيش بانسجام مع المحيطين، وتعلّم تقديم التنازلات، عوامل أسهمت في تمتعه بحياة سعيدة، مشيراً إلى أن الاطمئنان على أبنائه كان من الأمور التي منحته راحة البال.وُلد كينيث في حي بمدينة في 3 نيسان 1925، وانتقل مع أسرته لاحقاً إلى كوينز. وخلال طفولته، كان يقضي الصيف في لونغ آيلاند، حيث عاش ذكريات يعتز بها، رغم افتقار المنزل آنذاك إلى الكهرباء والمياه الجارية.وخدم في بين عامي 1943 و1945، وعمل في قسم الإمدادات على متن سفينة في خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد عودته، بنى منزلاً في لونغ آيلاند، حيث ربّى أبناءه مع زوجته، وعمل لاحقاً مديراً مالياً.وعن النصيحة التي يود نقلها إلى الأجيال الشابة، شدد كينيث على أهمية الحب والاحترام والتفاهم، داعياً إلى رعاية الآخرين وتقدير الحياة. (إرم نيوز)