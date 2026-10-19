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منوعات

أغنية من السبعينيات تعود بقوة بفضل "GTA VI"

Lebanon 24
19-10-2026 | 13:13
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أغنية من السبعينيات تعود بقوة بفضل GTA VI
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عادت أغنية "Devil Woman" للمغني البريطاني كليف ريتشارد إلى الواجهة، بعدما جذبت اهتمام جيل الشباب عقب ظهورها في العرض الموسّع للعبة الفيديو المرتقبة "Grand Theft Auto VI"، في مثال جديد على قدرة الألعاب الإلكترونية على إعادة إحياء الأغاني القديمة والوصول بها إلى جمهور جديد.

وبحسب صحيفة "The Independent"، شهدت الأغنية الصادرة عام 1976 ارتفاعاً في الاستماع عبر منصة "Spotify" بنسبة 325%، وفق تقارير سابقة نقلها الموقع، بالتزامن مع الإعلان عن الموسيقى المستخدمة في الجزء الجديد من اللعبة.

وظهرت الأغنية ضمن مجموعة من الأعمال الموسيقية التي تعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، من بينها "But I Think It's a Dream" للثنائي كابتن وتينيل، و"Everybody Have Fun Tonight" لفرقة وانغ تشونغ، و"Let Your Love Flow" للأخوين بيلامي.

وتبدو الأغنية، التي تُعد من أبرز نجاحات ريتشارد، وكأنها وجدت جمهوراً جديداً بين الشباب، إذ أشار التقرير إلى أن عدداً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا عن إعجابهم بها، فيما تمكنت إحدى المعجبات البالغة 21 عاماً من العثور على نسخة منها على أسطوانة فينيل بعد سماعها في العرض الترويجي للعبة.

وكتب أحد المعجبين عبر منصة "إكس" أنه ظل يستمع إلى الأغنية منذ مشاهدته العرض في آب، فيما أبدى آخرون دهشتهم من اختيار عمل للمغني البريطاني المخضرم ضمن الموسيقى المصاحبة للعبة.

وصدرت "Devil Woman" ضمن الألبوم الثامن عشر لريتشارد، "I'm Nearly Famous"، وحققت نجاحاً لافتاً، إذ وصلت إلى المركز التاسع في بريطانيا والمركز السادس في الولايات المتحدة، لتصبح أول أغنية له تدخل قائمة أفضل عشر أغانٍ في السوق الأميركية.

وسبق للأغنية أن حظيت باهتمام إضافي بعد استخدامها في فيلم "I, Tonya" الصادر عام 2017، من بطولة مارغو روبي، التي جسدت شخصية متزلجة الجليد تونيا هاردينغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الألعاب الإلكترونية والمسلسلات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي أصبحت وسائل مؤثرة في تعريف الأجيال الشابة بالأعمال الموسيقية الكلاسيكية.

ففي عام 2020، ساهم مقطع انتشر عبر "تيك توك" لرجل يتزلج على لوح في طريق سريع ويشرب عصير التوت البري، على أنغام أغنية "Dreams" لفرقة فليتوود ماك، في عودة الأغنية وألبوم "Rumours" إلى قوائم الموسيقى.

كذلك، عادت أغنية "Running Up That Hill" لكيت بوش بقوة إلى الواجهة، بعدما استُخدمت في مشهد محوري من مسلسل الخيال العلمي "Stranger Things" الذي عرضته منصة نتفليكس عام 2022، ووصلت إلى المركز الأول في قائمة الأغاني الرسمية في بريطانيا.

ومن المقرر أن تضم الموسيقى الخاصة بلعبة "GTA VI" 34 أغنية جديدة، من بينها أعمال ليونغ لين مع فيوتشر وميترو بومين، وترافيس سكوت، ومورغان والين، وراؤول أليخاندرو، وكيث ريتشاردز.

كما ستضم محطات الراديو داخل اللعبة أعمالاً لفنانين، بينهم باد باني ولانا ديل راي وروبين، فيما أُعلن عن تولي كيري كينغ وتوم أرايا، من فرقة "Slayer"، تقديم بعض المحطات.

وكان الثنائي الإلكتروني الفرنسي "Justice" قد أُعلن، في الأسبوع السابق لنشر التقرير، عن توليه تأليف الموسيقى الأصلية للعبة، المقرر صدورها في 17 تشرين الثاني.

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