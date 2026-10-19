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فتاة قلبت مباراة احتفالية إلى مأساة... إليكم ما فعلته!

Lebanon 24
19-10-2026 | 14:10
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فتاة قلبت مباراة احتفالية إلى مأساة... إليكم ما فعلته!
فتاة قلبت مباراة احتفالية إلى مأساة... إليكم ما فعلته! photos 0
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أُصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص إثر إطلاق نار وقع في موقف للسيارات قرب ملعب مدرسة ثانوية في مدينة أوغوستا بولاية جورجيا الأميركية، عقب مباراة كرة قدم احتفالية بمناسبة لمّ شمل الخريجين، فيما أوقفت السلطات المشتبه بها ووجّهت إليها عدة تهم.

وبحسب شبكة "abc news" استجابت الشرطة لبلاغ عن إطلاق نار في مدرسة "لوسي سي. لاني" الثانوية قرابة الساعة السادسة وخمس دقائق مساء السبت، بعد انتهاء مباراة كرة القدم.

وأفاد مكتب شرطة مقاطعة ريتشموند بأن مشادة وقعت بين المشتبه بها، أيانا لين، البالغة 27 عاماً، وامرأة أخرى، قبل أن يتدخل أشخاص لفضّ النزاع. لكن لين أخرجت سلاحاً نارياً بعد انتهاء المواجهة وأطلقت رصاصة واحدة على الأقل باتجاه المرأة التي كانت طرفاً في المشادة، وفق بيان الشرطة.

وأُصيب ثلاثة أشخاص بطلقات نارية ونُقلوا إلى المستشفيات، فيما وصفت السلطات إصاباتهم بأنها غير مهددة للحياة. ولم تكشف المعلومات المتاحة عن هويات المصابين أو تفاصيل إضافية عن حالتهم الصحية.

وأوقفت الشرطة لين ووجّهت إليها ثلاث تهم بالاعتداء المشدد، وتهمة حيازة سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة، وتهمة القسوة على الأطفال من الدرجة الثالثة، إضافة إلى تهمة حمل سلاح داخل المناطق المدرسية الآمنة أو خلال الأنشطة المدرسية.

وأكدت إدارة المدرسة أن إطلاق النار وقع في منطقة مخصصة لتجمع السيارات في موقف قريب من الملعب، بعد انتهاء المباراة، مشددة على أن أياً من الطلاب لم يكن متورطاً في الحادثة.

وأشارت الإدارة إلى أن أحد عناصر شرطة المنطقة التعليمية أُصيب أثناء استجابته لمشاجرة منفصلة خلال التعامل مع الحادث، مؤكدة أن حالته جيدة وفق المعلومات الأولية.

وقال مدير المدرسة مارفن واشنطن إنه يشعر بخيبة أمل لأن الحادث وقع خلال مناسبة كان يفترض أن تستمر فيها الاحتفالات، مؤكداً أن سلامة الطلاب والعاملين تبقى أولوية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، فيما لم تتمكن الشبكة من تحديد اسم محامٍ يتولى الدفاع عن المشتبه بها.

 

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