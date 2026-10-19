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رحلة بالدراجات انتهت بكارثة

Lebanon 24
19-10-2026 | 15:48
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لقيت امرأة أميركية تبلغ 79 عاماً حتفها، فيما أُصيب زوجها بجروح خطيرة، إثر انهيار صخري وقع أثناء تنزههما على دراجتين هوائيتين في مسار داخل حديقة "أوهايوبيل" الحكومية بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وبحسب موقع "People"، كانت غايل لوك، من مدينة غيرمانتاون في ولاية ويسكونسن، وزوجها يسلكان مسار "غريت أليغيني باساج" للدراجات يوم السبت 17 تشرين الأول، عندما انهارت الصخور وسقطت عليها.

وأُعلنت وفاة لوك في مكان الحادث، فيما نُقل زوجها جواً إلى مستشفى قريب بعدما أُصيب بجروح خطيرة. وأفاد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة فايت بأن الزوج يُتوقع أن يتعافى بالكامل، من دون الكشف عن اسمه.

وقال رئيس بلدية كونيلسفيل، غريغ لينكولن، إن الزوجين كانا يستمتعان برحلة على المسار عندما باغتهما الانهيار، معرباً عن تعازيه للعائلة ومشيداً بجهود فرق الإنقاذ التي استجابت للحادث.

وعقب الواقعة، أُغلق جزء من المسار يمتد بين كونيلسفيل ومسار "شيپسكن"، فيما تتولى إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة في ولاية بنسلفانيا التحقيق في الحادث.

ويأتي الإغلاق في ظل مخاوف سابقة بشأن استقرار التكوينات الصخرية في أجزاء من المسار، بعدما اكتشف عمال خلال أعمال إصلاح سابقة صخوراً غير مستقرة.

وتغطي حديقة أوهايوبيل الحكومية مساحة تقارب 20,500 فدان، وتُعد وجهة تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار سنوياً.

 

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