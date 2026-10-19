تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

كانا يخططان للزواج في 2028... حادث مروّع ينهي حياة خطيبين

Lebanon 24
19-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كانا يخططان للزواج في 2028... حادث مروّع ينهي حياة خطيبين
كانا يخططان للزواج في 2028... حادث مروّع ينهي حياة خطيبين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لقي شاب وشابة في الحادية والعشرين من العمر حتفهما بعدما صدمتهما سيارة قرب حرم جامعة ولاية لويزيانا الأميركية، في حادث تتهم السلطات سائقة تبلغ 20 عاماً بالتسبب فيه أثناء القيادة تحت تأثير الكحول، قبل أن تغادر موقع الاصطدام.

وبحسب موقع "People" وقع الحادث قرابة الساعة 2:40 فجر الأحد 18 تشرين الأول، على طريق نيكولسون درايف في مدينة باتون روج، عندما انحرفت سيارة من طراز "نيسان روغ" باتجاه كتف الطريق، حيث كان يسير الخطيبان ليا فونت وشين هيرستيوس.

وتوفيت فونت في مكان الحادث، فيما نُقل هيرستيوس إلى مستشفى محلي، حيث فارق الحياة متأثراً بإصاباته. وكان الشابان من مدينة ميتيري في ولاية لويزيانا، وقد أعلنا خطوبتهما عام 2025، وكانا يخططان للزواج في آذار 2028.

ووفقاً لشرطة باتون روج، كانت ميا كاميل داوسون، البالغة 20 عاماً، تقود السيارة عندما انحرفت عن الطريق واصطدمت بالشابين. وغادرت المكان، قبل أن تعثر عليها الشرطة وتوقفها على بُعد نحو ميل من موقع الحادث.

وأظهر اختبار الكحول، بحسب إفادة الاعتقال التي نقلتها وسائل إعلام محلية، نسبة بلغت 0.048% في الدم، وهي أعلى من الحد القانوني البالغ 0.02% للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً في الولاية.

ووجهت إلى داوسون تهم تشمل القيادة تحت تأثير مواد مؤثرة، والقيادة المتهورة، والفرار بعد حادث، والقتل بالمركبة، والتسبب بإصابة نتيجة الإهمال أثناء القيادة. ولا تزال التحقيقات في الحادث مستمرة.

وكان هيرستيوس يعمل رجل إطفاء ومتطوعاً في إدارة الإطفاء بالمنطقة الثالثة في ريفر ريدج، فيما كانت فونت طالبة في سنتها الأخيرة بجامعة ولاية لويزيانا، تدرس العلوم البيولوجية وتسعى إلى العمل في مجال طب الأسنان.

وقال أليكس غورمان، مساعد رئيس إدارة الإطفاء التي عمل فيها هيرستيوس، إن الشابين كانا يمضيان وقتاً مع أصدقائهما للاحتفال بالحياة والصداقة وعيد ميلاد، قبل أن تتحول المناسبة إلى مأساة.

ووصف غورمان هيرستيوس بأنه شخص يتمتع بقلب كبير وشغف حقيقي بمساعدة الآخرين، مشيراً إلى أنه كان يكرّس نفسه لعمله في الاستجابة للطوارئ. كما أشاد بفونت، واصفاً إياها بأنها صاحبة روح جميلة وابتسامة تضيء المكان.

ونعت جامعة ولاية لويزيانا فونت، معربة عن حزنها لفقدان إحدى طالباتها، فيما طلبت إدارة الإطفاء احترام خصوصية عائلتي الشابين خلال هذه الفترة.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
في حادث سير مروّع... ميليسا خسرت حياتها
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجعة في تركيا: داء الكلب ينهي حياة طفلة بعد 4 أشهر من عضة قطة
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. حادث سير مروّع يودي بحياة الشاب عمر البيطار
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد القلمون يُودي بحياة شيخ.. وهذه هويته (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة ولاية لويزيانا

إدارة الإطفاء

رئيس إدارة

باتون روج

الخطيب

الكحول

شين هي

بالمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-10-20
Lebanon24
14:07 | 2026-10-20
Lebanon24
12:13 | 2026-10-20
Lebanon24
10:30 | 2026-10-20
Lebanon24
09:18 | 2026-10-20
Lebanon24
09:02 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24