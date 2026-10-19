كانا يخططان للزواج في 2028... حادث مروّع ينهي حياة خطيبين

لقي شاب وشابة في الحادية والعشرين من العمر حتفهما بعدما صدمتهما سيارة قرب حرم الأميركية، في حادث تتهم السلطات سائقة تبلغ 20 عاماً بالتسبب فيه أثناء القيادة تحت تأثير ، قبل أن تغادر موقع الاصطدام.

وبحسب موقع "People" وقع الحادث قرابة الساعة 2:40 فجر الأحد 18 تشرين الأول، على طريق نيكولسون درايف في مدينة ، عندما انحرفت سيارة من طراز "نيسان روغ" باتجاه كتف الطريق، حيث كان يسير الخطيبان ليا فونت وشين هيرستيوس.

وتوفيت فونت في مكان الحادث، فيما نُقل هيرستيوس إلى مستشفى محلي، حيث فارق الحياة متأثراً بإصاباته. وكان الشابان من مدينة ميتيري في ولاية لويزيانا، وقد أعلنا خطوبتهما عام 2025، وكانا يخططان للزواج في آذار 2028.

ووفقاً لشرطة باتون روج، كانت ميا كاميل داوسون، البالغة 20 عاماً، تقود السيارة عندما انحرفت عن الطريق واصطدمت بالشابين. وغادرت المكان، قبل أن تعثر عليها الشرطة وتوقفها على بُعد نحو ميل من موقع الحادث.

وأظهر اختبار الكحول، بحسب إفادة الاعتقال التي نقلتها وسائل إعلام محلية، نسبة بلغت 0.048% في ، وهي أعلى من الحد القانوني البالغ 0.02% للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً في الولاية.

ووجهت إلى داوسون تهم تشمل القيادة تحت تأثير مواد مؤثرة، والقيادة المتهورة، والفرار بعد حادث، والقتل بالمركبة، والتسبب بإصابة نتيجة الإهمال أثناء القيادة. ولا تزال التحقيقات في الحادث مستمرة.

وكان هيرستيوس يعمل رجل إطفاء ومتطوعاً في بالمنطقة الثالثة في ريفر ريدج، فيما كانت فونت طالبة في سنتها الأخيرة بجامعة ولاية لويزيانا، تدرس العلوم البيولوجية وتسعى إلى العمل في مجال طب الأسنان.

وقال أليكس غورمان، مساعد الإطفاء التي عمل فيها هيرستيوس، إن الشابين كانا يمضيان وقتاً مع أصدقائهما للاحتفال بالحياة والصداقة وعيد ميلاد، قبل أن تتحول المناسبة إلى مأساة.

ووصف غورمان هيرستيوس بأنه شخص يتمتع بقلب كبير وشغف حقيقي بمساعدة الآخرين، مشيراً إلى أنه كان يكرّس نفسه لعمله في الاستجابة للطوارئ. كما أشاد بفونت، واصفاً إياها بأنها صاحبة روح جميلة وابتسامة تضيء المكان.

ونعت جامعة ولاية لويزيانا فونت، معربة عن حزنها لفقدان إحدى طالباتها، فيما طلبت إدارة الإطفاء احترام خصوصية عائلتي الشابين خلال هذه الفترة.