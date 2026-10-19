ألبوم زفاف من عام 1957 يكشف سرقة مقتنيات عائلية.. كيف عثر صاحبه عليه بعد سنوات؟

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وبحسب موقع "People"، عثر أندرو بيدفورد وإيفا ليمبيرغر، صاحبا مطعم "Eva’s Kitchen" في مدينة ويكفيلد، على الألبوم خلف مطعمهما في آب الماضي. وعندما تصفحاه، لاحظا أنه يضم صوراً قديمة بالأبيض والأسود للعروسين وأفراد من عائلتهما وأصدقائهما، فقررا الاحتفاظ به ونشر صور منه على ، أملاً في الوصول إلى أصحابه.ورغم مرور أسابيع من دون أن يتعرف أحد إلى الألبوم، لفتت القصة انتباه المؤرخة المحلية فوسيت، بعدما قرأت عنها في صحيفة "Wakefield Express"، وقررت البحث عن هوية العروسين بالاستناد إلى الأسماء المكتوبة بخط باهت داخل الألبوم.بدأت فوسيت بحثها باسم "مورين بوليفانت"، الذي ظهر ضمن الأسماء الواردة في الألبوم. ومن خلال مراجعة السجلات التاريخية ووثائق الزواج، توصلت إلى أن باربرا بار وماكسويل داوسون تزوجا في 24 حزيران 1957، في "Wadsley Parish" بمدينة شيفيلد.وبعد ذلك، استعانت بسجلات انتخابية ربطت الزوجين بمدينة ويكفيلد، وشاركت المعلومات التي جمعتها عبر مجموعة محلية مهتمة بتاريخ المنطقة على " ". وهناك، تعرفت إحدى المشاركات إلى اسم العائلة، وساعدتها في الوصول إلى داوسون، نجل الزوجين، البالغ 65 عاماً.وبعد التواصل معه، أكد مايكل أن الصور تعود إلى والديه الراحلين، وكشف أن الألبوم كان من بين مقتنيات عائلية أخرى سُرقت من وحدة تخزين احتفظ فيها هو وشقيقه بأغراض منزل والديهما بعد وفاتهما.لم تكن استعادة الألبوم مجرد عودة غرض قديم إلى صاحبه، إذ أوضح مايكل أن الصور الموجودة فيه من بين الصور القليلة المتبقية لديه لوالديه، بعدما فقد مقتنيات عائلية أخرى في عملية السرقة.وأعرب عن سعادته باستعادة الألبوم، مؤكداً أنه سيحافظ عليه بعناية، وقال إنه اعتقد أنه فقد كل شيء، معبّراً عن امتنانه لفوسيت التي تمكنت من كشف هوية أصحابه وإعادته إلى العائلة.أما بيدفورد، فأبدى سعادته بوصول الألبوم إلى صاحبه، مشيراً إلى أنه تخيل مدى الألم الذي قد يشعر به شخص يفقد الصور الوحيدة المتبقية لأفراد عائلته.