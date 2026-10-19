تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

ألبوم زفاف من عام 1957 يكشف سرقة مقتنيات عائلية.. كيف عثر صاحبه عليه بعد سنوات؟

Lebanon 24
19-10-2026 | 16:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ألبوم زفاف من عام 1957 يكشف سرقة مقتنيات عائلية.. كيف عثر صاحبه عليه بعد سنوات؟
ألبوم زفاف من عام 1957 يكشف سرقة مقتنيات عائلية.. كيف عثر صاحبه عليه بعد سنوات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في واقعة إنسانية لافتة في بريطانيا، تمكّن رجل من استعادة ألبوم زفاف والديه الذي يعود إلى عام 1957، بعدما عُثر عليه ملقى في الشارع، وكشفت التحقيقات أن الألبوم كان قد سُرق من وحدة تخزين تضم مقتنيات العائلة بعد وفاة والديه.
Advertisement

وبحسب موقع "People"، عثر أندرو بيدفورد وإيفا ليمبيرغر، صاحبا مطعم "Eva’s Kitchen" في مدينة ويكفيلد، على الألبوم خلف مطعمهما في آب الماضي. وعندما تصفحاه، لاحظا أنه يضم صوراً قديمة بالأبيض والأسود للعروسين وأفراد من عائلتهما وأصدقائهما، فقررا الاحتفاظ به ونشر صور منه على مواقع التواصل الاجتماعي، أملاً في الوصول إلى أصحابه.

ورغم مرور أسابيع من دون أن يتعرف أحد إلى الألبوم، لفتت القصة انتباه المؤرخة المحلية آن ماري فوسيت، بعدما قرأت عنها في صحيفة "Wakefield Express"، وقررت البحث عن هوية العروسين بالاستناد إلى الأسماء المكتوبة بخط باهت داخل الألبوم.
بدأت فوسيت بحثها باسم "مورين بوليفانت"، الذي ظهر ضمن الأسماء الواردة في الألبوم. ومن خلال مراجعة السجلات التاريخية ووثائق الزواج، توصلت إلى أن باربرا بار وماكسويل داوسون تزوجا في 24 حزيران 1957، في كنيسة "Wadsley Parish" بمدينة شيفيلد.

وبعد ذلك، استعانت بسجلات انتخابية ربطت الزوجين بمدينة ويكفيلد، وشاركت المعلومات التي جمعتها عبر مجموعة محلية مهتمة بتاريخ المنطقة على "فيسبوك". وهناك، تعرفت إحدى المشاركات إلى اسم العائلة، وساعدتها في الوصول إلى مايكل داوسون، نجل الزوجين، البالغ 65 عاماً.

وبعد التواصل معه، أكد مايكل أن الصور تعود إلى والديه الراحلين، وكشف أن الألبوم كان من بين مقتنيات عائلية أخرى سُرقت من وحدة تخزين احتفظ فيها هو وشقيقه بأغراض منزل والديهما بعد وفاتهما.
لم تكن استعادة الألبوم مجرد عودة غرض قديم إلى صاحبه، إذ أوضح مايكل أن الصور الموجودة فيه من بين الصور القليلة المتبقية لديه لوالديه، بعدما فقد مقتنيات عائلية أخرى في عملية السرقة.

وأعرب عن سعادته باستعادة الألبوم، مؤكداً أنه سيحافظ عليه بعناية، وقال إنه اعتقد أنه فقد كل شيء، معبّراً عن امتنانه لفوسيت التي تمكنت من كشف هوية أصحابه وإعادته إلى العائلة.

أما بيدفورد، فأبدى سعادته بوصول الألبوم إلى صاحبه، مشيراً إلى أنه تخيل مدى الألم الذي قد يشعر به شخص يفقد الصور الوحيدة المتبقية لأفراد عائلته.
مواضيع ذات صلة
بعد عام على سرقة اللوفر.. أين اختفت المجوهرات؟
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق من زوجة سعد لمجرد بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون "هرقل الصغير" بعد سنوات من الشهرة؟ شاهدوا بالصور كيف أصبح
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا بقي لـ"حماس" بعد 3 سنوات من الحرب؟ تقرير يكشف أزمات ثقيلة
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

بعد سنوات

بريطانيا

آن ماري

فيسبوك

مايكل

كنيسة

سعادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-20
Lebanon24
01:46 | 2026-10-20
Lebanon24
23:21 | 2026-10-19
Lebanon24
23:00 | 2026-10-19
Lebanon24
23:00 | 2026-10-19
Lebanon24
16:34 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24