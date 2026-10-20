تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

خبراء يحذرون من جيب مقعد الطائرة.. إليكم السبب

Lebanon 24
20-10-2026 | 01:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خبراء يحذرون من جيب مقعد الطائرة.. إليكم السبب
خبراء يحذرون من جيب مقعد الطائرة.. إليكم السبب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "هاف بوست" تقريرا أشار فيه إلى ان  خبراء السفر يحذرون من استخدام الجيوب في الطائرة الموجودة خلف المقاعد لتخزين بعض الأغراض الشخصية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقتصر على الفوضى، بل تشمل أيضاً احتمال تلف الأجهزة أو إعاقة الحركة في حالات الطوارئ.

وتقول كريستين فريمان، مؤسسة ورئيسة شركة "فلاي أوفر ترافل" للسفر، إن جيب المقعد يشبه "درجاً عشوائياً في السماء"، موضحةً أن الأغراض البارزة منه قد تستدعي تدخل طاقم الطائرة قبل الإقلاع.
Advertisement

ومن أبرز الأشياء التي يُنصح بتجنب وضعها فيه:

الأغراض الصغيرة والثمينة 
لأنها قد تنزلق سماعات الأذن والنظارات وغيرها من الأشياء الصغيرة إلى أعماق الجيب، أو تختفي خلف بطاقة إرشادات السلامة؛ ما يزيد احتمال تركها خلفك عند النزول.

الأجهزة الكبيرة
لا يُنصح بوضع الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية الثقيلة في الجيب، إذ إنه غير مصمم لتحمل أوزان كبيرة. وقد تنزلق هذه الأجهزة أثناء الاضطرابات الجوية، أو تعيق إخلاء الطائرة عند الضرورة. 

الأجهزة التي تحتوي على بطاريات
قد تتعرض الأجهزة الإلكترونية للسخونة، خصوصاً إذا كانت التهوية محدودة. وتحذر فريمان من مخاطر وضع الأجهزة في أماكن غير مناسبة، فيما تشدد خبيرة السفر سيرا على ضرورة توخي الحذر مع البطاريات المحمولة والتي قد يحدث في بعض الأحيان أن تشتعل خلال الرحلة.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
خبراء يحذّرون: التكنولوجيا قد تخرج عن السيطرة
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: التعاون هو الأساس لضمان مقعد دراسي لكلّ طالب
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حبس طاقم طائرة تحطمت في ليبيا.. اليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رونالدو على مقاعد الإحتياط.. مدرب البرتغال يكشف السبب
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:25:44 Lebanon 24 Lebanon 24

فريمان

شيرين

طاريا

شيري

بيرة

ارزة

ستين

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-10-20
Lebanon24
14:07 | 2026-10-20
Lebanon24
12:13 | 2026-10-20
Lebanon24
10:30 | 2026-10-20
Lebanon24
09:18 | 2026-10-20
Lebanon24
09:02 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24