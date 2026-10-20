خبراء يحذرون من جيب مقعد الطائرة.. إليكم السبب

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نشر موقع "هاف بوست" تقريرا أشار فيه إلى ان خبراء السفر يحذرون من استخدام الجيوب في الطائرة الموجودة خلف المقاعد لتخزين بعض الأغراض الشخصية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقتصر على الفوضى، بل تشمل أيضاً احتمال تلف الأجهزة أو إعاقة الحركة في حالات الطوارئ.وتقول كريستين ، مؤسسة ورئيسة شركة "فلاي أوفر ترافل" للسفر، إن جيب المقعد يشبه "درجاً عشوائياً في السماء"، موضحةً أن الأغراض البارزة منه قد تستدعي تدخل طاقم الطائرة قبل الإقلاع.ومن أبرز الأشياء التي يُنصح بتجنب وضعها فيه:الأغراض الصغيرة والثمينةلأنها قد تنزلق سماعات الأذن والنظارات وغيرها من الأشياء الصغيرة إلى أعماق الجيب، أو تختفي خلف بطاقة إرشادات السلامة؛ ما يزيد احتمال تركها خلفك عند النزول.الأجهزة الكبيرةلا يُنصح بوضع الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية الثقيلة في الجيب، إذ إنه غير مصمم لتحمل أوزان كبيرة. وقد تنزلق هذه الأجهزة أثناء الاضطرابات الجوية، أو تعيق إخلاء الطائرة عند الضرورة.الأجهزة التي تحتوي على بطارياتقد تتعرض الأجهزة الإلكترونية للسخونة، خصوصاً إذا كانت التهوية محدودة. وتحذر فريمان من مخاطر وضع الأجهزة في أماكن غير مناسبة، فيما تشدد خبيرة السفر سيرا على ضرورة توخي الحذر مع البطاريات المحمولة والتي قد يحدث في بعض الأحيان أن تشتعل خلال الرحلة.(إرم نيوز)