رعب على متن طائرة أميركية.. هبوط اضطراري وإخلاء الركاب

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اضطرت طائرة تابعة لشركة "أمريكان " إلى العودة والهبوط اضطرارياً في مطار بولاية ميزوري الأميركية، بعد رصد روائح غريبة وأبخرة داخل الطائرة، إلى جانب مشكلة في أحد محركاتها.وكانت الطائرة متجهة إلى فيلادلفيا، قبل أن تعود إلى بعد نحو 15 دقيقة من إقلاعها، بعدما تأخرت رحلتها أساساً لساعتين بسبب مشكلة فنية في المحرك.وأفاد ركاب بأنهم سمعوا إعلاناً عن خلل في المحركات، قبل سقوط أقنعة الأكسجين وصدور تعليمات عاجلة بإخلاء الطائرة وترك الأمتعة، وسط حالة من الخوف والارتباك.وأبلغ قائد الطائرة برج المراقبة بوجود أبخرة داخل قمرة القيادة، طالباً تجهيز معدات الإطفاء على المدرج تحسباً لأي طارئ.وأكدت أن الطائرة هبطت بسلام، وأن جميع الركاب أُخلوا دون تسجيل إصابات، فيما اعتذرت عن الحادثة، مشيدةً بتعامل طاقمها مع الموقف.