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متفرقات

رعب على متن طائرة أميركية.. هبوط اضطراري وإخلاء الركاب

Lebanon 24
20-10-2026 | 12:13
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رعب على متن طائرة أميركية.. هبوط اضطراري وإخلاء الركاب
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" إلى العودة والهبوط اضطرارياً في مطار سانت لويس بولاية ميزوري الأميركية، بعد رصد روائح غريبة وأبخرة داخل الطائرة، إلى جانب مشكلة في أحد محركاتها.
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وكانت الطائرة متجهة إلى فيلادلفيا، قبل أن تعود إلى المطار بعد نحو 15 دقيقة من إقلاعها، بعدما تأخرت رحلتها أساساً لساعتين بسبب مشكلة فنية في المحرك.

وأفاد ركاب بأنهم سمعوا إعلاناً عن خلل في المحركات، قبل سقوط أقنعة الأكسجين وصدور تعليمات عاجلة بإخلاء الطائرة وترك الأمتعة، وسط حالة من الخوف والارتباك.

وأبلغ قائد الطائرة برج المراقبة بوجود أبخرة داخل قمرة القيادة، طالباً تجهيز معدات الإطفاء على المدرج تحسباً لأي طارئ.

وأكدت إدارة المطار أن الطائرة هبطت بسلام، وأن جميع الركاب أُخلوا دون تسجيل إصابات، فيما اعتذرت شركة الطيران عن الحادثة، مشيدةً بتعامل طاقمها مع الموقف.
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