تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

سرّ عمره 24 ألف عام.. ماذا اكتشف العلماء داخل "كهف النساء"؟

Lebanon 24
20-10-2026 | 14:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سرّ عمره 24 ألف عام.. ماذا اكتشف العلماء داخل كهف النساء؟
سرّ عمره 24 ألف عام.. ماذا اكتشف العلماء داخل كهف النساء؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت اكتشافات أثرية أن "كهف النساء"، الواقع على بُعد نحو 65 كيلومتراً جنوب غربي مدينة فالنسيا الإسبانية، استُخدم لأغراض دينية وطقوسية على مدى 24 ألف عام على الأقل، ما يجعله موقعاً أثرياً استثنائياً.
Advertisement

ووفقاً لصحيفة "ذا إندبندنت"، عثر الباحثون داخل الكهف على رسوم تعود إلى العصر الحجري القديم، تُصوّر خيولاً وثيراناً وحيوانات أخرى، إلى جانب أكثر من 80 رمزاً غامضاً وقطع أثرية يُعتقد أنها استُخدمت قرابين.

كما اكتُشف نحو 200 كأس خزفية تعود إلى العصر الحديدي، وأكثر من 120 نقشاً نذرياً من العصر الروماني، تشير إلى ارتباط الكهف بطقوس تتعلق بالنساء والخصوبة والصحة الإنجابية.

وأظهرت وثائق تاريخية استمرار ارتباط الكهف بالتقاليد المحلية حتى مطلع القرن العشرين، حين كان يُستخدم لإقامة طقوس مرتبطة بليالي الزفاف.

واعتبر الباحثون أن هذه الاكتشافات تمنح الموقع أهمية عالمية، نظراً إلى احتفاظه بشواهد على ممارسات دينية وثقافية امتدت عبر آلاف السنين.
مواضيع ذات صلة
قبل 75 ألف سنة.. اكتشاف داخل كهف في العراق
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الزهايمر يخفي سراً جديداً داخل الجينوم.. ماذا اكتشف العلماء؟
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يفعل الاكتئاب بالدماغ؟ اكتشاف جديد يفاجئ العلماء
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشفت "الجبال الخارقة" تحت جليد أنتاركتيكا عن سرّ نشأة الحياة؟
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الإسبانية

الروماني

جنوب غرب

فالنسيا

الرومان

العلم

رومان

روما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-10-20
Lebanon24
12:13 | 2026-10-20
Lebanon24
10:30 | 2026-10-20
Lebanon24
09:18 | 2026-10-20
Lebanon24
09:02 | 2026-10-20
Lebanon24
06:37 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24