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متفرقات

دراسة: 60% من جيل زد قطعوا التواصل مع أشخاص مقرّبين خلال عام

Lebanon 24
20-10-2026 | 16:29
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دراسة: 60% من جيل زد قطعوا التواصل مع أشخاص مقرّبين خلال عام
دراسة: 60% من جيل زد قطعوا التواصل مع أشخاص مقرّبين خلال عام photos 0
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كشفت دراسة أميركية أن 60% من أبناء جيل زد قطعوا التواصل مع أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة خلال العام الماضي، مقارنة بـ50% من جيل الألفية و38% من الجيل إكس و20% من جيل طفرة المواليد.

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "Talker Research" لصالح منصة "Talkspace"، ألفَي شخص في الولايات المتحدة، وأظهر أن 38% من المشاركين قطعوا علاقتهم بشخص مقرّب خلال عام.
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وجاء الشعور بعدم الاحترام في مقدمة أسباب القطيعة بنسبة 36%، يليه التأثير السلبي للعلاقة على الصحة النفسية بنسبة 29%، ثم السلوك السلبي للطرف الآخر بنسبة 27%.

وأظهرت النتائج أن 59% ممن قطعوا التواصل لم يستأنفوا علاقاتهم حتى موعد إجراء الاستطلاع، فيما أقرّ 73% من المشاركين بميلهم إلى الابتعاد عند مواجهة خلافات شخصية بدلاً من محاولة حلّها بالحوار.

وتسلّط الدراسة الضوء على تغيّر أساليب التعامل مع الخلافات الاجتماعية لدى الأميركيين، ولا سيما بين الأجيال الشابة.
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