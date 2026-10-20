دراسة: 60% من جيل زد قطعوا التواصل مع أشخاص مقرّبين خلال عام

Advertisement

كشفت دراسة أميركية أن 60% من أبناء جيل زد قطعوا التواصل مع أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة خلال العام الماضي، مقارنة بـ50% من جيل الألفية و38% من الجيل إكس و20% من جيل طفرة المواليد.وشمل ، الذي أجرته مؤسسة "Talker Research" لصالح منصة "Talkspace"، ألفَي شخص في ، وأظهر أن 38% من المشاركين قطعوا علاقتهم بشخص مقرّب خلال عام.وجاء الشعور بعدم الاحترام في مقدمة أسباب القطيعة بنسبة 36%، يليه التأثير السلبي للعلاقة على الصحة النفسية بنسبة 29%، ثم السلوك السلبي للطرف الآخر بنسبة 27%.وأظهرت النتائج أن 59% ممن قطعوا التواصل لم يستأنفوا علاقاتهم حتى موعد إجراء الاستطلاع، فيما أقرّ 73% من المشاركين بميلهم إلى الابتعاد عند مواجهة خلافات شخصية بدلاً من محاولة حلّها بالحوار.وتسلّط الدراسة الضوء على تغيّر أساليب التعامل مع الخلافات الاجتماعية لدى ، ولا سيما بين الأجيال الشابة.