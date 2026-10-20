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برجك اليوم

Lebanon 24
20-10-2026 | 23:00
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الحمل
قد تحتاج إلى التمهل قبل اتخاذ قرار مهم، خصوصاً إذا شعرت بأن الضغوط المحيطة بك تدفعك إلى التحرك بسرعة.
الثور
يمثل اليوم فرصة لمراجعة بعض خططك الشخصية والعملية، والتأكد من أنك تسير في الاتجاه الذي تريده بالفعل.
الجوزاء
قد يشهد يومك نقاشات واتصالات متعددة، ما يتطلب منك تنظيم أفكارك وعدم التسرع في تفسير كلام الآخرين.
السرطان
تحتاج إلى الموازنة بين مسؤولياتك واحتياجاتك الشخصية، خصوصاً إذا تراكمت عليك المهام خلال الأيام الماضية.
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الأسد
قد تواجه موقفاً يتطلب منك الاختيار بين الإصرار على خطتك الحالية وتجربة طريقة مختلفة للتعامل مع الأمور.
العذراء
تساعدك قدرتك على التنظيم في التعامل مع متطلبات اليوم، لكن من المهم ألا تسمح للتفاصيل الصغيرة بأن تعطل إنجاز الأهداف الأساسية.
الميزان
قد تحتاج إلى إعادة ترتيب بعض علاقاتك أو تخصيص وقت لأشخاص ابتعدت عنهم بسبب الانشغال.
العقرب
قد تجد نفسك أمام قرارات تحتاج إلى مراجعة هادئة، خاصة إذا تعلقت بالثقة أو الالتزامات المشتركة مع الآخرين.
القوس
قد تشعر برغبة في تغيير الروتين أو البدء بخطوة جديدة، سواء في العمل أو في حياتك الشخصية.
الجدي
تتجه اهتماماتك نحو الإنجاز وترتيب الأولويات، وقد يكون اليوم مناسباً لتحديد ما ينبغي إتمامه قبل نهاية الأسبوع.
الدلو
قد تدفعك رغبتك في التجديد إلى التفكير في حلول مختلفة لمشكلة قديمة أو البحث عن طريقة أكثر فاعلية لإنجاز مهمة معينة.
الحوت ا
قد تحتاج إلى الابتعاد قليلاً عن الضوضاء المحيطة بك حتى تتمكن من ترتيب أفكارك وتحديد أولوياتك بوضوح.
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الاختيار

العذراء

العقرب

التزام

الحوت

الأسد

الجوز

القوس

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