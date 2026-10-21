شاحنة بلا قفل وشحنة مفقودة.. لغز سرقة بطاقات "بوكيمون" في أميركا

Advertisement

تقوم السلطات الأميركية بالتحقيق في عملية سرقة استهدفت شاحنة تابعة لشركة الشحن "فيديكس" بمدينة آنا في ولاية ، بعدما اختفت شحنة من بطاقات "بوكيمون".والبطاقات الرياضية النادرة، تُقدر قيمتها بنحو مليون دولار، وسط ترجيحات بارتفاع حجم الخسائر مع استمرار حصر المسروقات.ووقعت الحادثة خارج مقر شركة "Professional Sports Authenticator" المعروفة اختصارًا باسم "PSA"، والمتخصصة في تقييم البطاقات النادرة وتصنيفها وتوثيق أصالتها.وبحسب ما نقلته مجلة "People" عن المتحدثة باسم شرطة سانتا آنا، ناتالي ، فإن التحقيقات الأولية كشفت اختفاء منصتين كاملتين محملتين بصناديق البطاقات، إلى جانب تعرض منصة ثالثة للعبث وسرقة جزء من محتوياتها.وبدأ اكتشاف الواقعة عندما لاحظ سائق الشاحنة اختفاء القفل الخاص بها، ليتبين بعد تفقد الحمولة أن مجهولين تمكنوا من الوصول إلى الشحنة والاستيلاء على جزء كبير منها.وأوضحت الشرطة أن كل منصة كانت تضم نحو 100 صندوق، فيما لم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد العدد الإجمالي للبطاقات المسروقة.وقدرت السلطات قيمة المفقودات مبدئيًّا بنحو 963 ألف دولار، لكنها رجحت تجاوز الخسائر هذا الرقم بعد استكمال عمليات الجرد والتقييم.ولا تزال الشرطة تحاول تحديد المدة التي بقيت خلالها الشاحنة دون مراقبة، وكيفية تنفيذ السرقة، في وقت لم تعلن فيه توقيف أي مشتبه به أو استعادة أي من المسروقات.(إرم نيوز)