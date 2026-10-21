تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

شاحنة بلا قفل وشحنة مفقودة.. لغز سرقة بطاقات "بوكيمون" في أميركا

Lebanon 24
21-10-2026 | 04:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
شاحنة بلا قفل وشحنة مفقودة.. لغز سرقة بطاقات بوكيمون في أميركا
شاحنة بلا قفل وشحنة مفقودة.. لغز سرقة بطاقات بوكيمون في أميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقوم السلطات الأميركية بالتحقيق في عملية سرقة استهدفت شاحنة تابعة لشركة الشحن "فيديكس" بمدينة سانتا آنا في ولاية كاليفورنيا، بعدما اختفت شحنة من بطاقات "بوكيمون".
Advertisement

 والبطاقات الرياضية النادرة، تُقدر قيمتها بنحو مليون دولار، وسط ترجيحات بارتفاع حجم الخسائر مع استمرار حصر المسروقات.

ووقعت الحادثة خارج مقر شركة "Professional Sports Authenticator" المعروفة اختصارًا باسم "PSA"، والمتخصصة في تقييم البطاقات النادرة وتصنيفها وتوثيق أصالتها.

وبحسب ما نقلته مجلة "People" عن المتحدثة باسم شرطة سانتا آنا، ناتالي غارسيا، فإن التحقيقات الأولية كشفت اختفاء منصتين كاملتين محملتين بصناديق البطاقات، إلى جانب تعرض منصة ثالثة للعبث وسرقة جزء من محتوياتها.

وبدأ اكتشاف الواقعة عندما لاحظ سائق الشاحنة اختفاء القفل الخاص بها، ليتبين بعد تفقد الحمولة أن مجهولين تمكنوا من الوصول إلى الشحنة والاستيلاء على جزء كبير منها.

وأوضحت الشرطة أن كل منصة كانت تضم نحو 100 صندوق، فيما لم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد العدد الإجمالي للبطاقات المسروقة.

وقدرت السلطات قيمة المفقودات مبدئيًّا بنحو 963 ألف دولار، لكنها رجحت تجاوز الخسائر هذا الرقم بعد استكمال عمليات الجرد والتقييم.

ولا تزال الشرطة تحاول تحديد المدة التي بقيت خلالها الشاحنة دون مراقبة، وكيفية تنفيذ السرقة، في وقت لم تعلن فيه توقيف أي مشتبه به أو استعادة أي من المسروقات.(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
21 ساعة بلا شاحن.. "ديل" تفاجئ الطلاب بحاسوبها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 17:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
موتورولا تطلق شاحنًا لاسلكيًا جديدًا...هذه ابرز المواصفات
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 17:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكّم المروريّ": تعطّل شاحنة على طريق ضهر البيدر سبّبت بازدحام مروري في المحلة
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 17:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة ضهر الوحش صعودا
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 17:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة الشحن

كاليفورنيا

الرياض

غارسيا

أصالة

رياضي

جمالي

سانتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:42 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:28 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:26 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-21
Lebanon24
07:42 | 2026-10-21
Lebanon24
06:28 | 2026-10-21
Lebanon24
04:52 | 2026-10-21
Lebanon24
02:26 | 2026-10-21
Lebanon24
01:52 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24