بالصور: زفاف مصري يثير الجدل... ما علاقة الـQR Code؟

أثار حفل زفاف لعروسين مصريين جدلًا واسعًا على ، بعد اعتماد تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لتقديم الهدايا المالية المعروفة باسم "النقوط"، في خطوة عكست تباين الآراء بشأن إدخال التكنولوجيا إلى تقاليد الزواج المتوارثة.

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وتقوم الفكرة على استبدال المظاريف الورقية التي تُقدَّم فيها الأموال عادةً، بوسيلة دفع إلكترونية تتيح للمدعوين تحويل المبالغ مباشرةً إلى العروسين.

وتداول مستخدمون صورًا ومقاطع فيديو أظهرت سيارة تتقدم موكب الزفاف، إلى جانب سيارة أخرى تحمل صورة العروسين ورمز QR، مع البيانات اللازمة لتحويل الأموال عبر تطبيق "إنستاباي".

وأثارت هذه الخطوة موجة من التعليقات، إذ رأى منتقدون أنها تفقد العادات التقليدية جانبًا من جمالها وخصوصيتها، وتحول مناسبة اجتماعية دافئة إلى عملية إلكترونية تفتقر إلى الطابع الإنساني.

وأشار هؤلاء إلى أن المظاريف الورقية لا تقتصر على تقديم المال، بل تحمل أيضًا رسائل التهنئة والمودة، وتعكس مشاعر الدعم والمشاركة في فرحة العروسين.

في المقابل، دافع آخرون عن الفكرة، معتبرين أنها توفر الوقت والجهد، وتسهّل تقديم الهدايا المالية، ولا سيما في ظل انتشار وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدين أن الاستعانة بالتكنولوجيا يمكن أن تجعل التقاليد أكثر سهولة ومرونة، من دون أن تنتقص بالضرورة من قيمتها.