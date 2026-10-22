بعد مهاجمته أكثر من 12 شخصاً.. القبض على قرد يثير الجدل (فيديو)

ألقت السلطات في ولاية هاريانا القبض على قرد بعد اتهامه بعضّ أكثر من 12 شخصاً ومهاجمة السكان، وذلك عقب نحو 10 أيام من محاولات الإمساك به.



وأظهر مقطع فيديو متداول القرد محمولاً على ظهر أحد الرجال، وسط حشد من السكان، فيما أقدم بعضهم على صفعه أثناء نقله، قبل أن يصعد الرجل إلى دراجة نارية برفقة شخصين آخرين، وسط هتافات الحاضرين.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، جاء القبض على القرد بعد تكرار حوادث مهاجمته السكان، ما دفع زوج رئيسة في منطقة هاثين إلى رصد مكافأة بقيمة 51 ألف ، أي نحو 537 دولاراً، لمن يتمكن من الإمساك به.

وبعد أيام من المحاولات، تمكن عدد من الأشخاص من السيطرة على القرد، وسط تجمع كبير من السكان لمتابعة نقله.



