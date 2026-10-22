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منوعات

في سن الـ41... اكتشفت حملها قبل ساعات من ولادة طفلها

Lebanon 24
22-10-2026 | 00:10
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في سن الـ41... اكتشفت حملها قبل ساعات من ولادة طفلها
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لم تكن البريطانية سامي إيفانز، البالغة 41 عاماً، تتوقع أن تنتهي زيارتها للطبيب بسبب كتلة قرب أضلاعها بولادة طفل، بعدما اكتشفت أنها حامل في مراحل متقدمة من الحمل، ثم دخلت المخاض بعد ساعات قليلة.

وكانت إيفانز تعتقد أن الكتلة التي شعرت بها في بطنها قد تكون فتقاً. وكانت قد انقطعت دورتها الشهرية لأشهر، لكنها ربطت ذلك بخسارة الوزن وممارسة الرياضة والتقدم في العمر، كما اعتقدت أن خضوعها لجراحة ربط المعدة قبل عامين وخسارتها نحو 140 رطلاً من وزنها قد أسهما في عدم انتباهها إلى الحمل.

وفي 14 أيلول، راجعت طبيبها العام بسبب الأعراض التي شعرت بها. ووفق روايتها، اشتبه الأطباء في البداية بوجود فتق، وأجروا لها اختبار حمل بدا سلبياً، قبل أن يلاحظ الطبيب خطاً باهتاً ويوصيها بإجراء اختبار آخر في المنزل، جاءت نتيجته إيجابية. لكنها لم تتوقع أن تكون على وشك الولادة.

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Sammy Evans in a gym pic taken in July when she didn't know it but she was seven months pregnant.

وفي تلك الليلة، واصلت إيفانز روتينها المعتاد، فتناولت مضادات حيوية لعلاج التهاب في المسالك البولية، ثم شاركت في حصة التمارين المائية التي اعتادت عليها. لكن آلام البطن بدأت تشتد قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فظنت في البداية أنها تقلصات مرتبطة بالدورة الشهرية، قبل أن تتوجه إلى المستشفى.

وهناك، أكد اختبار حمل جديد النتيجة، وكشف التصوير وجود طفل.وقالت إيفانز إنها لم تتمكن من التمييز بين آلام المخاض وغيرها، لأنها كانت قد خضعت في ولادتها الأولى لعملية قيصرية طارئة وتحفيز للولادة.

وأوضحت أنها علمت بحملها قرابة الساعة السابعة مساءً، لكنها لم تكن تعرف مدى تقدم الحمل أو ما إذا كان الطفل سيولد قبل أوانه. وسرعان ما تبيّن أنها دخلت المخاض بالفعل.

وكان شريكها تريستون ماكند، البالغ 38 عاماً، يعمل في إسبانيا حين تلقى الخبر، ولم يصل إلى المستشفى إلا بعد ولادة ابنهما نوح، الذي وُلد بوزن نحو 3.66 كيلوغرامات، وكان بصحة جيدة واكتمل نموه.

ولدى إيفانز ابن يبلغ عشر سنوات، فيما لدى ماكند ابنة تبلغ 16 عاماً، وكان الثنائي قد ناقش سابقاً عدم إنجاب مزيد من الأطفال. وقالت إيفانز إنها احتاجت إلى وقت لاستيعاب ما حدث والتأقلم مع وجود طفل جديد، لكنها بدأت تدريجياً بالاعتياد على حياتها معه.

وأشار التقرير إلى أن ما حدث يُعرف بالحمل غير المكتشف، وهي حالة قد لا تنتبه فيها المرأة إلى الحمل إلا في مرحلة متقدمة، وأحياناً حتى بدء المخاض. ووفق عيادة كليفلاند، لا يُكتشف نحو حالة واحدة من كل 475 حالة حمل حتى منتصف الحمل تقريباً، فيما لا يُكتشف نحو حمل واحد من كل 2500 إلا عند الولادة. (people)

 

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