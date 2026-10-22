طولها 40 سم.. أفعى تحت السجاد تلغي رحلة جوية

ألغت شركة "جابان إير كوميوتر" رحلة داخلية في ، بعدما عُثر على أفعى صغيرة مختبئة أسفل السجاد داخل مقصورة الطائرة في مطار فوكوكا.

واكتشف أحد الفنيين الأفعى، التي بلغ طولها نحو 40 سنتيمتراً، خلال فحص الطائرة وتجهيزها للرحلة التالية، فاستُدعي مختصون في الحياة البرية وتمكنوا من الإمساك بها.

وتبين أن الأفعى تنتمي إلى فصيلة الأفعى المخططة ، وهي غير سامة ولا تمثل خطراً على البشر.

وكانت الطائرة قد وصلت من مطار إيزومو، وتستعد للإقلاع نحو كاجوشيما، قبل أن تقرر الشركة إلغاء الرحلة وإخضاعها لتفتيش شامل. ولم يُعرف بعد كيف دخلت الأفعى إلى المقصورة، فيما أكدت الشركة أن الحادثة غير مسبوقة في عملياتها.