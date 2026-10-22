تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

طولها 40 سم.. أفعى تحت السجاد تلغي رحلة جوية

Lebanon 24
22-10-2026 | 04:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
طولها 40 سم.. أفعى تحت السجاد تلغي رحلة جوية
طولها 40 سم.. أفعى تحت السجاد تلغي رحلة جوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ألغت شركة "جابان إير كوميوتر" رحلة داخلية في اليابان، بعدما عُثر على أفعى صغيرة مختبئة أسفل السجاد داخل مقصورة الطائرة في مطار فوكوكا.

واكتشف أحد الفنيين الأفعى، التي بلغ طولها نحو 40 سنتيمتراً، خلال فحص الطائرة وتجهيزها للرحلة التالية، فاستُدعي مختصون في الحياة البرية وتمكنوا من الإمساك بها.

وتبين أن الأفعى تنتمي إلى فصيلة الأفعى المخططة اليابانية، وهي غير سامة ولا تمثل خطراً على البشر.

وكانت الطائرة قد وصلت من مطار إيزومو، وتستعد للإقلاع نحو كاجوشيما، قبل أن تقرر الشركة إلغاء الرحلة وإخضاعها لتفتيش شامل. ولم يُعرف بعد كيف دخلت الأفعى إلى المقصورة، فيما أكدت الشركة أن الحادثة غير مسبوقة في عملياتها.

Advertisement
 

 

مواضيع ذات صلة
العراق: اتفاق على تسيير 40 رحلة جوية إيرانية من وإلى النجف يومياً باستثناء شركة ماهان
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام بلجيكية: إلغاء حوالي 140 رحلة جوية بسبب الاحتجاجات التي دعت لها نقابات عمالية
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يعلن اتفاقًا لتسيير 40 رحلة يوميًا لشركات الطيران الإيرانية من مطار النجف
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب اقتراب إعصار "دوجوان".. إلغاء أكثر من 520 رحلة جوية في طوكيو
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 19:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24

اليابانية

اليابان

بريت

جوشي

بري

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
11:22 | 2026-10-22
Lebanon24
09:50 | 2026-10-22
Lebanon24
08:35 | 2026-10-22
Lebanon24
06:17 | 2026-10-22
Lebanon24
05:18 | 2026-10-22
Lebanon24
04:56 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24