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متفرقات

"إير بي إن بي" تمنع المضيفين من إلزام النزلاء بغسل الأطباق وإخراج القمامة

Lebanon 24
22-10-2026 | 16:48
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إير بي إن بي تمنع المضيفين من إلزام النزلاء بغسل الأطباق وإخراج القمامة
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أعلنت منصة تأجير أماكن الإقامة قصيرة الأجل الأميركية "إير بي إن بي" عن تعديلات جديدة على قواعد المضيفين، تهدف إلى تسهيل تجربة النزلاء والحد من المهام التي يُطلب منهم إنجازها قبل مغادرة أماكن الإقامة.

وبموجب السياسات الجديدة، لن يُسمح للمضيفين بمطالبة النزلاء بمهام تستغرق وقتًا أو تتطلب جهدًا كبيرًا، مثل نزع أغطية الأسرّة، أو إخراج القمامة، أو غسل الأطباق وإعادتها إلى أماكنها، وهي مهام يتولاها عادةً عمال النظافة.

وقالت المنصة لوكالة "فرانس برس"، الخميس، إن قواعد الإقامة تتيح للمضيفين تقديم تعليمات للنزلاء، لكن ملاحظات المستخدمين أظهرت أن بعضها قد يكون مربكًا ومقيّدًا ويصعب الالتزام به.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيّز التنفيذ على جميع الحجوزات التي تُجرى اعتبارًا من 20 تشرين الثاني المقبل، مع الإبقاء على بعض المهام البسيطة، مثل وضع الأطباق المتسخة في حوض الجلي وفصل النفايات عن المواد القابلة لإعادة التدوير.

كذلك، لن يعود بإمكان المضيفين فرض غرامات أو عقوبات مالية على النزلاء، إذ سيتعين عليهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار عبر نظام التأمين الذي توفره المنصة.

وتسعى "إير بي إن بي" من خلال هذه التعديلات إلى تقليل الالتباس والقيود المفروضة على النزلاء، وتوفير تجربة أكثر وضوحًا وشفافية للطرفين.

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