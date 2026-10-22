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ومميز فيه أيضاً. لكنك، قد تتعرض لبعض الاضطرابات المؤقتة في مكان عملك اليوم، احذر من اتخاذ أي قرار متهور بناءً على هذه المشاعر العابرة.توقعات برج الحوت اليوم في الصحةقد تشعر اليوم بآلام وأوجاع طفيفة، خاصة في عضلات الساق، ستكون نتيجة للإرهاق الزائد. لذا، حاول أن تحصل اليوم على بعض من الراحة والطعام الصحي لاستعادة قوتك. (ليالينا)