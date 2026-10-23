حادثة مروّعة داخل مدينة ألعاب.. ابنة 18 عاما لقيت حتفها!

لقيت شابة تبلغ 18 عاماً حتفها إثر سقوطها من لعبة "البندول" المتأرجحة خلال مهرجان كابو سان لوكاس التقليدي في منطقة لوس كابوس المكسيكية، الثلاثاء 20 تشرين الأول، بحسب ما أفاد موقع "إكسبريسو" المحلي نقلاً عن مسؤولين.

وكشفت السلطات أن الضحية تُدعى غابرييلا تيزوكو، وقد سارع عناصر الطوارئ، بالتعاون مع المكسيكي، إلى تقديم الإسعافات لها فور سقوطها، قبل نقلها إلى مستشفى محلي حيث فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها. وأكدت المديرية البلدية للحماية المدنية وإدارة المخاطر في بلدية لوس كابوس خبر الوفاة الأربعاء 21 تشرين الأول.

وقدّم رئيس البلدية كريستيان أغونديز غوميز تعازيه، قائلاً في بيان: "هذه الاحتفالات تذكّرنا بمن نحن ومن أين أتينا وما نستطيع فعله عندما نكون متحدين. واليوم، وبالروح نفسها التي نتحد بها للاحتفال، علينا أن نتحد لدعم عائلة غابرييلا. كان يمكن أن يكون أيٌّ منا مكانها. إنهم ليسوا وحدهم".

وأشار أغونديز، وفق "إكسبريسو"، إلى تعليق تشغيل اللعبة بانتظار نتائج التحقيق فيها وفي سائر ألعاب المدينة الترفيهية.

ويتولى في ولاية باخا سور التحقيق في الحادث، فيما أكدت بلدية لوس كابوس أنها "ستتعاون بشكل كامل وتقدم كل الدعم اللازم للعائلة". (people)