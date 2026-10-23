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نجاة في اللحظة الأخيرة.. قفز من شاحنته المعلّقة فوق الطريق

Lebanon 24
23-10-2026 | 04:11
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نجاة في اللحظة الأخيرة.. قفز من شاحنته المعلّقة فوق الطريق
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نجا رجل من موت محقق بعدما قفز من شاحنة بقيت معلّقة فوق الحاجز الفاصل لطريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية إثر حادث سير، قبل أن تلتهمها النيران.

ووقع الحادث نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء 20 تشرين الأول، على الطريق السريع "آي-5" باتجاه الشمال قرب شارع واشنطن في منطقة ميشن هيلز في سان دييغو، بحسب ما أظهر مقطع فيديو صوّره أحد المارة ونشرته وكالة "ستوريفول"، حيث بدأ الدخان يتصاعد من مقصورة الشاحنة الأمامية.

وقال متحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لمحطة "كي إن إس دي" التابعة لشبكة "إن بي سي" إن الحادث وقع بين سيارة سيدان وشاحنة صندوقية، ما أدى إلى قذف سائق الشاحنة خارجها، فيما احتاج راكب إلى المساعدة للخروج من النافذة.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يتدلّى لفترة وجيزة من النافذة قبل أن يقفز إلى الأرض، حيث كان عدد من الأشخاص بانتظاره لمساعدته، ثم ظهر شرطي وهو يرافقه بعيداً عن الشاحنة التي راحت النيران تلتهمها تدريجياً.

ونقلت محطة "كي جي تي في" التابعة لشبكة "إيه بي سي"، استناداً إلى إدارة الإطفاء والإنقاذ في سان دييغو، أن أربعة أشخاص كانوا في السيارة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما رفض الشخصان اللذان كانا في الشاحنة الخضوع لأي فحص طبي.

وعلى أثر الحادث، جرى تحويل حركة السير في أربعة مسارب باتجاه الشمال ومسربين باتجاه الجنوب إلى شارع ساسافراس، بحسب ما أعلنت دورية الطرق السريعة عبر مواقع التواصل، قبل أن يُعاد فتح جميع المسارب قبيل الساعة السادسة مساءً. (people)

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