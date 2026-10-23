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متفرقات

منذ 8 سنوات.. ديك ينتظر صاحبه المتوفى

Lebanon 24
23-10-2026 | 13:13
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منذ 8 سنوات.. ديك ينتظر صاحبه المتوفى
منذ 8 سنوات.. ديك ينتظر صاحبه المتوفى photos 0
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أثار ديك يُدعى "مارتن" اهتماماً واسعاً في بوليفيا، بعدما واصل التردد على محيط معهد لعلاج السرطان في مدينة سانتا كروز، طوال 8 سنوات أعقبت وفاة صاحبه.
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وبحسب تقارير إعلامية، كان صاحب الديك يتردد على معهد السرطان الشرقي لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بالمرض، فيما بقي "مارتن" في محيط المستشفى، ليصبح وجهاً مألوفاً لدى العاملين والمرضى والزوار.

وخلال السنوات الماضية، تولّى موظفو المستشفى وأصحاب المتاجر المجاورة إطعام الديك ورعايته، فيما اعتاد التجول في المنطقة والمبيت فوق الأشجار القريبة.

وعادت القصة إلى الواجهة بعدما نشرت وكالة "رويترز" صوراً حديثة للديك أمام المعهد، مؤكدة استمرار وجوده في المكان بعد مرور 8 سنوات.

ورغم ارتباط بقائه بوفاة صاحبه، لا يمكن الجزم بأنه ينتظره عن وعي، خصوصاً أنه اعتاد الحصول على الطعام من المحيطين به، ويُعرف بحبه للفشار.

وأعادت قصته إلى الأذهان حكاية الكلب الياباني الشهير "هاتشيكو"، الذي ظل يتردد على محطة قطار بعد وفاة صاحبه، وأصبح رمزاً للوفاء.
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